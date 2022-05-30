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【千禧客戶】中銀香港年輕新客去年增兩成　首季疫情拖慢上客後最近兩月見「V彈」　料今年新客再增逾兩成

股市 07:00 2022/05/30

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近年多家銀行愈益重視年輕人市場，中銀香港 （02388） 亦不例外，近日推出「理財 TrendyToo」，請3位網紅擔任該品牌的形象大使，冀塑造年輕品牌定位。中銀香港個人金融及財富管理部副總經理（本地客層）何偉文接受訪問時表示，該行全新年輕（18至35歲）客戶人數於去年按年增長約20%，佔全行整體新增客戶約38%，今年首季年輕新客雖受疫情影響而放慢，但預期今年全年年輕新客增幅超過20%。

5月年輕新客比1月第五波疫情前增逾兩成

何指，今年首季疫情令各行各業活動減少，市民焦點都放在抗疫，而沒有思考以外的事情，故首季年輕客戶「上客」放慢，惟隨着疫情緩和，今年4月市民外出活動漸回復正常，該月連同本月份年輕新客戶人數增長有相當顯著「V形」反彈，其中，本月比今年1月第五波疫情發生前的年輕新客戶人數增長逾20%。他表示，今波疫情後年輕新客有如此反彈，交易量亦見持續頗佳升幅，加上該行線上能力強，產品線豐富，有低門檻投資服務，亦有BoC Pay、「置業專家」等手機app配套，故對該行今年年輕客戶上客達到預期感到樂觀。

何偉文表示，將會推出配套和優惠，希望第二期消費券登記時，能爭取更多人採用BoC Pay收消費券。（譚以諾攝）

BoC Pay早前獲政府公布成為協助發放第二期電子消費券的儲值支付工具營辦商。何偉文表示，將會推出配套和優惠，希望第二期消費券登記時，能爭取更多人採用BoC Pay收消費券。他指去年使用BoC Pay年輕客戶中，約六成交易為轉賬，三成則於商戶消費，消費類別主要為飲食及娛樂購物，帳單繳付及轉賬的交易筆數按年升38%。他有信心今年BoC Pay的客量、交易量都會錄得雙位數增長。

首季年輕客碎股易平均每筆交易額約2500元

年輕客戶投資方面，何偉文認為他們投資偏向較多元化，投資港股時偏好藍籌和收息股，美股則偏好科技板塊，而今年首季，年輕客戶在該行「碎股易」服務平均每筆交易金額約2,500元。他提到，年輕客戶亦留意外滙市況，最近圓滙下跌，今年4月單月交易比第一季總交易量升近1倍。

該行個人金融及財富管理部助理總經理（客層管理）溫晞文透露，​未來會推出全新電子支付產品，線上和線下交易都適用，配合年輕人喜線上消費和支付的習慣。此外，該行下月亦將推出親友推薦獎賞計劃冀吸新客。

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記者：胡學能

基金 港股 中銀香港（02388） 金融 銀行 財富及資產管理 疫情 電子消費券

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