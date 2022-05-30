  • 29°C
香港時間 : 2022530日 (一) 09:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】積金局鄭恩賜：強積金收費議題不宜過份簡單化　積金易對降低收費作用顯著

Hot Talk 09:02 2022/05/30

分享：

分享：

積金局署理行政總監鄭恩賜撰文指，強積金收費涉及不同組成部份以及它們的不同功能，不宜將議題過份簡單化。

積金局署理行政總監鄭恩賜撰文指，強積金收費涉及不同組成部份以及它們的不同功能，不宜將議題過份簡單化。而隨著積金易平台明年開始分批啟用，將會對進一步降低收費發揮顯著作用。

鄭恩賜解釋，強積金的收費，包括行政費、投資管理費、保管人費及受託人費，反映強積金制度內服務提供者的不同崗位和功能 。管理人負責計劃的行政工作；投資經理負責設定投資策略；保管人保管計劃的資產；受託人則負責強積金計劃的全盤管理，包括委任管理人、投資經理及保管人。每個崗位均責任重大並各司其職，確保強積金安全及計劃運作暢順，協助打工仔累積退休儲備。

FER由2007年至今減幅逾三分一

他表示，強積金受託人其中一個主要功能，是處理每月數百萬名計劃成員的供款。當受託人收到供款後，他們一般於一至兩星期內便完成處理供款、核對資料及購買基金等程序，效率遠勝不少外國的退休金制度。另外，他們亦要根據計劃成員的投資指示轉換基金、提供查詢服務，並協助積金局為僱員向僱主追討拖欠的供款及附加費，以及審核和處理提取強積金申請等，行政工作相當繁重，此等工作對於保障計劃成員利益至為重要。再者，現時每年數千萬宗強積金行政交易中，約三分二以紙張進行，亦是導致成本高昂的原因。

現時強積金制度基本上是以自由市場方式營運，除了預設投資策略下的基金和保守基金的收費受法例管制之外，其他強積金基金的收費水平都不受管制。儘管如此，鄭恩賜稱積金局一直透過不同途徑，促使受託人降低收費，包括提升基金收費透明度、提供比較價格工具，推出「僱員自選安排」及「預設投資策略」促進競爭。 在局方和業界共同努力下，用以衡量強積金收費水平的「基金開支比率 」（FER）由2007年的2.1%下降至目前的1.39%，減幅超過三分一。而 自「預設投資策略」法例在2016年5月通過至2022年4月期間，已有182 個強積金基金下調收費，最大減幅逾半。截至2022年4月，全部412 個強積金基金之中，超過一半為「低收費基金」。

積金易啟用後首兩年行政費料平均降低三成

為進一步創造減費空間，鄭恩賜指積金局現正全力構建積金易平台，將強積金計劃的行政工作程序標準化、精簡化和自動化，並邁向強積金無紙化， 其主要目標之一是為計劃成員帶來實際減費。積金易平台將會按收回成本的原則運作，而強積金法例已經加入了「直接轉移」的規定。當平台開始運作後，受託人就計劃行政工作向計劃成員收取的費用，不可以超過受託人向積金易平台公司繳付的平台費，換言之，透過積金易平台減省的計劃行政開支，計劃成員可以直接受惠。

在積金易平台啟用後首兩年過渡期，計劃成員需要支付的行政費預計可平均降低三成。平台推出後的十年，節省累計高達300億至400億元的行政成本，相當於期內原來行政費用的41%至55%。

相關文章：

【MPF】積金局劉麥嘉軒：斜槓族缺少僱主退休保障　應善用強積金建立退休儲蓄習慣

【MPF】積金評級：5月平均每人蝕逾5900元　今年累計虧損超過34200元

【MPF】MPF今年急跌11% 人均供款慘蝕2.9萬

開啟hket App，閱讀全文
基金 退休金 強積金

上一篇文章

【電動車】電池金屬牛市結束？　高盛：未來兩年鈷、鋰、鎳三種主要電池金屬價格將會下跌

下一篇文章

【內房危機】花樣年接獲清盤呈請、將極力反對　股份續停牌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【沽注一擲原型】Michael Burry跌市又賺錢　上季做淡蘋果又轉買入Google及Meta等、其美股投資組合價值大增逾倍
【沽注一擲原型】Michael Burry跌市又賺錢　上季做淡蘋果又轉買入Google及Meta等、其美股投資組合價值大增逾倍
【阿里巴巴9988】阿里巴巴績後抽升12%　上季收入增9%、經調整純利插24%　內地業務受疫情重大影響、不提供今財年財務指引
【阿里巴巴9988】阿里巴巴績後抽升12%　上季收入增9%、經調整純利插24%　內地業務受疫情重大影響、不提供今財年財務指引
【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
【會計監管】許正宇：建議3大修改會計師公會選舉、提名門檻提高　財匯局擬10月1日履行新職能
【會計監管】許正宇：建議3大修改會計師公會選舉、提名門檻提高　財匯局擬10月1日履行新職能
【美股收市】憧憬通脹受控 道指飆575點重越33000 納指漲3.3%
【美股收市】憧憬通脹受控 道指飆575點重越33000 納指漲3.3%
【中美金融戰】港美會計師資格互認協議將在年底失效　會計師公會：就放寬要求未達共識
【中美金融戰】港美會計師資格互認協議將在年底失效　會計師公會：就放寬要求未達共識
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款