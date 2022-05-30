【可持續發展】恒生氣候變化1.5℃目標指數今推出　涉209隻成分股

▲ 恒生氣候變化1.5℃目標指數今推出 涉209隻成分股

恒指公司今推「恒生氣候變化1.5℃目標指數」，以恒生大中型股（可投資）指數的311隻成分股為基礎，並以歐盟巴黎協定指標為剔除標準，篩選後該指數共有209隻股份，單一股份的比重上限為10%。

恒生氣候變化1.5℃目標指數將會以2015年9月11日為基日，6000點為基值，以此計算，該指數在上周五收市報6418點。

個股比重上限為10% 騰訊為最大單一成分股

該指數以溫室氣體排放強度作為調整權重，溫室氣體排放強度較低的成分股將調高在指數中的權重。當中，騰訊 （00700） 為該指數單一最大成分股，比重達10%，其後分別為滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 、阿里巴巴 （09988） 以及美團 （03690） ，比重分別為6.36%、5.75%、5.08%以及4.24%。比重將每半年調整一次，指數實際整體回報，與原指數的偏差僅0.9%。

此外，因發電行業的篩選根據歐盟較嚴格的排放標準，因此在成分股中所包含的10家電力公司中，僅有3間公司保留在新指數。

ESG發展仍漫長 市場需時間消化

恒指公司行政總裁巫婉雯形容，ESG（環境、社會與管治）發展是一個漫長過程，目前市場仍需時間消化ESG投資，但整體發展方向正確，未來仍會繼續推出客觀透明的指數。

被問及未來會嘗試在哪個方面優先推出更多指數，巫婉雯指，與環境相關的指標最容易量化，因此推出相關指數相對較容易。

追蹤ESG指數資產規模達66億 已有兩隻ETF面世

截至目前，恒指公司合共推出17個與ESG相關的指數，目前已有兩隻交易所買賣基金（ETF）追蹤上述部分指數，而包括強積金、ETF等在內追蹤ESG系列指數的資產規模約66億元。截至上周五，追蹤恒指旗下指數的ETF合共有112隻，整體資產規模達377.2億美元（約2,940億港元）。

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記者：梁安琪