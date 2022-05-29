▲ 【上海疫情】上海推復常方案共50條政策出爐 6月起廢除復工「白名單」

上海疫情緩和，單日僅錄得21宗新個案，繼早前提出製造業和金融業復工白名單後，上海發布《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》。方案共提出8類合共50項措施，涵蓋企業，基建，金融，民生等範疇。方案將於6月1日（周三）起實行，有效期至2022年12月31日。

上海副市長吳清周日在新聞發佈會指，上海企業不再需要以「白名單」恢復生產。取消「白名單」後，意味上海允許所有製造商從6月起恢復營運，實行「應復盡復」。

小企租金減達300萬人幣 應屆高校生減稅每年7800人幣

除放寬製造業生產「白名單」復工限制外，上海為企業，房地產和民生提供的措施包括：擴大房地產減免範圍，企業減免水、電、天然氣，以及免除違約金；上海亦提出援繳「五險一金」和稅款減免，包括自用房產稅、土地房產稅和應屆高校生首3年就業，每年7,800元人民幣（人民幣，下同）稅務減免。

上海對3月至9月期間小額貸款期延至年底並免收罰息、租金減免最高3成，上限300萬、支持上海進出口銀行提供優惠貸款、擴大企業防疫和消毒補貼範圍和供應鏈快遞員免收增值稅。

新置電動車貼1萬人幣 失業或高校生一次性貼2000人幣

上海市政府今年將增加4萬個非營業性客車牌照、減免乘用車購置稅和為電動車提供1萬元補貼。住屋方面，提供家電「舊換新」計劃以及特備檢測收費減50%。就業方面提供線上職業培訓補貼，每人每年上限3次，每次600元補貼、失業或應屆高校生提供一次性2000元補貼。

《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》亦提及部分政策將出爐，如「上海Reits20條」。透過有關方案，亦訂立部分目標，如年內無縫續貸增量達1000億元。

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