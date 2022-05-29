【美股一周前瞻】美股周一假期休市　重點關注周五公佈非農就業數據

美股上周在美國通脹預期降溫下反彈，本周外圍重點數據是周五公佈的美國非農就業報告。市場亦關注美國本周出爐的消費者信心指數、芝加哥採購經理人指數、ISM製造業指數及服務業指數等一系列數據。另本周再有多名儲局官員發言，亦有機會左右加息預期。

上周五出爐的美國4月核心個人消費支出（PCE）按年由3月份的5.2%放緩至4.9%，在通脹憂慮降溫下，市場對未來加息步伐的預期亦有所減慢。據芝商所（CME）利率期貨市場數據，市場料聯儲局9月份加息至2.25厘至2.5厘的機會率，由一周前的50%大減至現時的34.6%，市場料9月份利率有60%機會處於2厘至2.25厘。

美股周一假期休市，本周美國會有多項經濟數據出爐。在美國通脹憂慮降溫下，標普500指數上周升逾6%，創自2020年11月以來最大升市，兼結束連跌7周勢頭。Miller Tabak & Co.首席市場策略師Matt Maley指，市場非常短期內會有更多上升空間，惟6月份很多分析師將會檢討對美國各大企業的盈利預測，而企業盈利收縮將會構成問題。

表﹕美國本周重要經濟數據、業績或事項

周一 假期休市 周二 5月份標普20大城市房價指數、5月份消費者信心指數、

5月份芝加哥採購經理人指數、HP業績 周三 4月份建築開支、5月份ISM製造業指數、Michael Kors業績 周四 美國聯儲局最新褐皮書、5月份ADP就業數據、最新一周首次及連續申領失業救援金人數、

4月份工廠訂單、博通業績 周五 美國5月份非農就業報告、5月份ISM服務業指數

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