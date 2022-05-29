【宏觀術數@iM網欄】端午、夏至 天星盤預測近期經濟走勢

沿著城門河漫步沙田，龍舟健兒在密雲微雨下加緊練習，以待端午節鑼鼓聲響起，全力爭勝奪取錦標。相傳端午節是記念古代楚國愛國詩人屈原，又傳或是記念吳國忠臣伍子胥，以後者似乎更可能接近歷史，不論如何都是歷史悠久的節慶。節日設定在陰曆五月初五日，太初曆以寅月作為每年第一個農曆月份，五月便是「午」月，而「端」有初始之意，故即是「初五」，便是五月初五的意義。古代原來認為此日為「惡月惡日」，未知當中是否和玄空飛星五黃大煞有關係，端午節龍舟和有「驅瘟避疫」之意，先民一直頑強對抗天災疫病求生發展。

既然陰曆依據月亮周期計算，端午節也必定在第五個朔月後幾天，天星學重視陰、陽曆法重要轉捩點，今期便以兩張於今年農曆五月中的重要天星盤，嘗試預測本港近期，以至近月時局經濟走勢作參考。今年港股從年初跌近4千多點，就算不計投資者贏輸，不少打工仔強積金戶口如選港股相關投資也損失不少。近日從新聞聽到，就連香港醫學會亦透露原來已把長期投資30年多的匯控於去年也沽清了，至於新投資項目是否更保險則未知。港股未來是否少踫為佳，抑或會有反彈？或投資外地市場更為有利？

一．五月新月星盤

首先，看看農曆五月（約西曆6月）新月星盤影響短期投資的宮位，分別受到冥王星和土星的制肘，似乎月份內港股恐未見太大起色，特別涉及公共交通、電訊、通訊、軟件和電子交易等行業，仍會有受壓情況。另一個較差的宮位屬地產宮，其中木星和火星相會，並且受到月孛星的不良影響，樓市價格和交投均較難樂觀，想急於套現者，可能需稍為調整一下預算。

星盤中主管娛樂享受事業的宮位，主享受類象的金星坐守，似乎暗示放寬限聚令後消費享受行業真正生機重現，惟宮主星土星仍受到不良的天星組合所影響，疫情和過往管制積累下來的虧蝕，可能仍待時恢復，但相關行業和股份應在月內有較佳的表現。以斗數四化星來看，流月天同星化為祿星，五行寅年午月會合火局，民眾聲色娛樂輕鬆一下帶來商機，另方面廉貞化忌會合流年武曲化忌，月內可能申請產數字和大型交通意外傷亡都有機會增多。

二．夏至始入盤：

▲ 圖：夏至星空模擬圖象

較長線走勢便要參考始入盤，夏至是24節氣中的第5個中氣，對上的一個中氣「小滿」近日因為天王劉德華為名車拍的廣告被指內容疑似抄襲網絡而廣為人知。其中「經典」對白意思為24節氣中「小暑」後一定有「大暑」，「小寒」一定有「大寒」，惟有「小滿」而沒有「大滿」，那是這樣不符合古人的智慧云云。若果了解24節氣說的是陰陽循環盈虛之變化，相信也就不存在名稱上有或沒有而生的想法。反而事件發生於過去「小滿」節，過去提及正好太陽入雙子宮，水星逆行期間，創作、廣告或涉及欺騙及人為錯誤都算是相信符合星象。

「小滿」畢竟已過，夏至一陰生，今年西曆6月21日夏至後，便是陽氣去到盡頭，陽盡陰生循環變化的時機，配合流年五行，下半年凡事變化都易感覺到較上半年猛烈和突然，成敗得失更多瞬間改變。

本港夏至始入星盤也同樣受到土星和冥王星的不良影響而稍為不利經濟和短期股市投資的，地產宮內木星會合月亮，雖仍受到月孛星的不良干擾，整體而言第三季可能稍有改善，並有個別抄作氣氛。若果再配合香港原局星盤，較差位置的冥王星和土星纏繞著原局木星和海王星，影響所及為議會宮，也會涉及專業組識、咨詢團體內易多生波折和醜聞。其餘細節後續再詳述。

同場加映 【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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