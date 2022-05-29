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【中國經濟】上海市長龔正：以超常規的力度和舉措 加快推動經濟恢復重振

環球政經 20:35 2022/05/29

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上海市貫徹全國穩住經濟大盤電視電話會議精神工作部署會周日（29日）召開。上海市長龔正表示，要貫徹落實國務院穩住經濟大盤會議的精神，以超常規的力度和舉措，加快推動經濟恢復重振。

龔正稱，過去3個月面對空前嚴峻複雜的疫情形勢，是上海極不容易的日子。現時疫情得到有效控制，形勢持續向好，，5月16日實現了社會面清零，為6月1日以後全面恢復城市正常生產生活秩序，打下較為扎實的基礎。 

他指出，要充分認識當前形勢的極端嚴峻性和穩住經濟大盤的極端重要性，堅決打赢經濟恢複和重振攻堅戰。並牢牢守住不發生疫情規模性反彈的底線，全力推進復工復產達產，盡最大努力把疫情耽誤的時間、造成的損失搶回來。

他又指，要全力穩住市場主體，加大減稅降費力度，加大金融紓困力度，加大為企服務力度。要全力擴投資促消費，發揮投資關鍵性作用，加快重大工程、重大產業項目、重點區域的投資力度，多策並舉、綜合施策，推動消費市場逐步恢復常態。

【延伸閱讀】 高盛料內地重啟經濟 製造業股份率先跑出 推薦逾30隻中國經濟復甦受惠股【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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