【中國經濟】據報內銀獲「窗口指導」 本月新增貸款要超去年同期

疫情對實體經濟的影響進一步顯現，人民幣貸款增長明顯放緩，4月新增人民幣貸款為6,454億元人民幣，遠遜市場預期。據內媒報道，多家銀行已收到有關部門最新窗口指導，月度新增貸款要超過去年同期，銀行要應貸盡貸，同時加快已授信貸款的放款速度。

報道指，進出口銀行、農業銀行 （01288） 、中國銀行 （03988） 、郵儲銀行 （01658） 、浦發銀行、興業銀行、浙商銀行等已召開內部動員會議並落實政策要求，圍繞國務院出台的一攬子穩經濟措施，號召全行加大信貸投放力度，保持經濟運行在合理區間。

報道引述一名銀行高層表示，要求目前只是口頭通知，還未下發文件，預計將持續至今年末。

據了解，多家銀行已召開會議落實政策要求。例如，進出口銀行5月25日召開全行視頻會議，要求全行以超常規力度和舉措推動經濟企穩回升、穩進提質，全力以赴助力穩住經濟大盤。

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責任編輯：黃苑筠