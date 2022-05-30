梅根父親中風後出院 手寫信息賀英女王登基白金禧

英國哈里王子太太梅根的父親馬克爾早前因中風入院，英媒報道指，馬克爾已經出院，但中風影響他的語言能力，目前只能說少量句子。馬克爾無法前往英國倫敦參加英女王白金禧慶祝活動，他透過傳媒向英女王傳達信息。

父親中風入院病情未明 梅根會否破冰探病？ 【下一頁】

《每日郵報》（Daily Mail）指，馬克爾（Thomas Markle）因中風住院5日後，上周五（27日）已經出院回家休養。他透過每日郵報發表聲明，表示對自己能活著感到幸運，感謝醫護人員的努力，形容他們是天使。

馬克爾稱，深受世界各地的人士愛心信息打動，指自己現時不能言語，但會努力恢復身體，公開向所有的有心人致謝。

據悉，馬克爾在中風前幾日在街上摔倒，幸好有途人幫助。估計正是意外導致他大腦右側出現血塊，引起急性中風。

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馬克爾計劃本周飛往英國，參與英女王的白金禧年慶祝活動，但如今無法成事。馬克爾現時由他的兒子Thomas Markle照顧，目前只能說少量句子，將要面對漫長復健治療，重新學習說話。

馬克爾以筆代口，在白板寫上給予英女王的信息，向英女王表達敬意，祝福她白金禧年快樂，未來有更多慶祝登基年。

馬克爾中風後，兒子Thomas及薩曼莎（Samantha Markle）分別趕往醫院探望父親，但未知梅根（Meghan Markle）有否關心父親病情。

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責任編輯：郭麗明