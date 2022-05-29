【MPF】積金局：8成自僱人士參與強積金計劃 越多打工仔投身「斜槓族」

積金局主席劉麥嘉軒周日（29日）發表網誌，指出自僱人士對強積金的意識近年持續提升。指自政府於2020年推出「保就業」計劃後，截至今年12月底，已有超過23.1萬名自僱人士參與強積金計劃，參與率達8成。

劉麥嘉軒表示，由於強積金制度在工作人口當中覆蓋面廣泛，在推行一些保障就業措施時，利用強積金紀錄可簡化行政程序。例如「保就業」計劃其中一個申請資格為自僱人士須持有「自僱人士強積金戶口」，而「臨時失業支援」計劃的申請人如有強積金帳戶並作出授權，政府代理人會從強積金受託人直接取得強積金帳戶的相關資料以便審核有關申請，簡化申請手續和縮短處理時間，令申請人更快獲得援助。

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劉麥嘉軒留意到零工經濟興起，越來越多打工仔成為自僱人士投身「斜槓族」。根據法例，年齡介乎18歲至64歲的自僱人士，不論有關入息多少，都必須參加強積金計劃。他們並須定期，可選擇按月或按年，向強積金計劃作出供款，供款額為有關入息的5%，但受最低及最高有關入息水平的限制。換言之，即使入息低於最低有關入息水平，自僱人士仍必須參加強積金計劃，但就毋須供款，直至入息超過最低有關入息水平才須供款。

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責任編輯：黃苑筠