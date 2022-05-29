▲ 【互聯互通】陳茂波：港府樂意進一步擴大互聯互通的廣度和深度 國安法鞏固香港國際金融中心地位

中港證監上周五聯合宣布，原則上同意將交易所買賣基金（ETF）納入互聯互通，財政司司長陳茂波發表網誌，指「互聯互通」是香港獨創、獲國家支持、其他市場難以複製的特殊優勢，而「互聯互通」循序漸進地不斷帶來新機遇，打造香港成為接通內地與境外資金和市場的安全管道，香港政府樂意進一步擴大「互聯互通」的廣度和深度。

陳茂波指，近日已簡化大中華企業到香港作第二上市的要求，為「中概股」避險回歸做好準備。自2019年至今，透過第二上市或雙重主要上市回流本港的「中概股」發行人共21家，以市值計，回流本港的「中概股」合共佔所有在美國上市的「中概股」的總市值超過七成。

陳茂波：美國在俄烏戰爭中將一些國際金融系統武器化

陳茂波稱，美國在俄烏戰爭中將一些國際金融系統武器化，是「赤裸地扭曲和干擾了國際金融市場運作」的行為，除國家要留意安全外，企業亦需留意安全，而國家安全是經濟發展的前提、經濟發展是國家安全的保障。陳茂波重申，《國安法》為香港經濟提供了穩定發展的空間，讓市民的人身安全和個人自由得到更有效保障，香港國際金融中心的地位得到進一步的鞏固。

《國安法》實施後，香港的新股集資額超過6,500億元，較實施前的同一時期增加超過三成；港股平均每日成交額超過1,500億港元，較實施前的一年高出近六成。香港的資產及財富管理業務總值於2020年底達到34.9萬億港元，較該法實施前增加了兩成。本地銀行最近的存款總額，達到15.3萬億港元，亦較該法實施前增加逾一成。

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