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【俄烏局勢】標普下調烏克蘭主權信貸評級 展望「負面」

環球政經 19:10 2022/05/29

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俄烏戰爭爆發，影響兩地經濟，國際信評機構標普（S&P）周五（27日）宣布，將烏克蘭主權信貸評級從「B-/B」下調至「CCC+/C」，評級展望為「負面」。

標普稱，下調原因是預料烏克蘭將長期處於宏觀經濟不穩定狀態。標普指出，戰事不但重創烏克蘭經濟與政府收取稅款的能力，也削弱烏克蘭的舉債能力，令當地財政依賴國際社會支持，影響其償債的可能性。

標普預料，若俄烏戰爭持續至今年下半年，烏克蘭今年經濟將收縮40%。

【延伸閱讀】 高盛料內地重啟經濟 製造業股份率先跑出 推薦逾30隻中國經濟復甦受惠股【下一頁

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同場加映：【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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