韓媒估金正恩又發福 料與壓力大有關

北韓領袖金正恩去年傳因健康原因，神隱多時後成功減肥。但南韓媒體報稱，金正恩的身材似乎有走樣，估計他體重已回到減肥前水平，推斷因為近半年來的壓力，導致金正恩體重增加。

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韓聯社對比金正恩去年12月與今年主持多場防疫會議的照片，發現金正恩身型明顯變胖。韓聯社指出，去年12月時的金正恩身穿白色襯衫明顯有寬鬆，下巴線條亦比較明顯。5月的會議上，金正恩身穿相同襯衫但明顯緊繃不少，而且臉部型較為圓潤。

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分析指出，北韓今年內連續舉辦多場大型紀錄活動，如金正日的生日80周年及金日成的生日110年等，加上4月時當地亦爆發首次新冠肺炎疫情，使金正恩倍感壓力，最終導致體重增加。

據南韓國家情報院消息透露，金正恩2012年初掌政時約90公斤，及後在7年間增加50公斤，到2019年達140公斤。由於家族有心血管疾病歷史，金正恩多次嘗試減肥，去年便有傳他成功減磅20公斤。

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責任編輯：吳漢培