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【德州槍擊】生還者曝更多細節 警方逾一個鐘先撃斃槍手

環球社會熱點 19:05 2022/05/29

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美國德州上周發生嚴重校園槍擊案，德州安全部門總監麥克勞公布警方行動細節，並根據影片及錄音等證據重組案件時間線。麥克勞指，首名警員進入校園後，超過一小時才將槍手撃斃。亦有生還者披露更多事發情況。

槍手多次威脅姦殺女網友 曾被稱校園槍手 【下一頁】

10歲生還者薩利納斯（Samuel Salinas）接受ABC News訪問時表示，拉莫斯闖進課室後，向師生表示「你們都會死」（You're all going to die），然後向所有人開槍。薩利納斯表示，拉莫斯曾向他開槍，但子彈擊中椅子，彈殼碎片擦傷他的腿部。

另一生還者Daniel目睹拉莫斯向他的老師開槍，仍然呼籲學生要保持冷靜勿動，警方最終打破玻璃救出他。Daniel因此不時發惡夢。

11歲的塞里洛（Miah Cerrillo）則用死去朋友的血塗在身上裝死，等待警方救援。

德州槍擊事發市警力佔預算4成 挺槍管人士狠批 【下一頁】

麥克勞（Steven McCraw）指，上周二（24日）早上11點27分，影片顯示肇事小學Robb Elementary School有教師打開校門，然後跑進房間拿電話，再回到校門口。

事發時間表

11點28分：槍手拉莫斯（Salvador Ramos）的車輛撞到學校後面的水溝， 附近殯儀館的兩名男子聽到車禍後跑出去了解，他們看到拉莫斯帶著步槍及一個裝滿彈藥的袋子，然後向他們開火。兩分鐘後，有教師見狀立即報警，當地警局證實接獲報案。

11點33分：拉莫斯進入學校後，對課室內師生開槍，最少發射100枚子彈。

11點35分：4名警員進入校園，現時共有7名警察，其中3人走到拉莫斯身處的課室門前與他駁火，當中兩人受傷。

12點03分：陸續有警員到達，校園內多達19名警員遲遲未採取行動。同時，課室內有女孩致電911，指有很多人死亡。

12點10分：首批支援部隊到抵達現場、邊境巡邏隊於5分鐘後到場。該名學生再次致電911，指有8至9名學生仍在生。

12點50分：邊境巡邏隊的戰術小組成員找到鎖匙開門，擊斃在班房內的槍手拉莫斯。由警員進入校園後，需時75分鐘才撃斃槍手。

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責任編輯:郭麗明

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