【德州槍擊】生還者曝更多細節 警方逾一個鐘先撃斃槍手

美國德州上周發生嚴重校園槍擊案,德州安全部門總監麥克勞公布警方行動細節,並根據影片及錄音等證據重組案件時間線。麥克勞指,首名警員進入校園後,超過一小時才將槍手撃斃。亦有生還者披露更多事發情況。

10歲生還者薩利納斯(Samuel Salinas)接受ABC News訪問時表示,拉莫斯闖進課室後,向師生表示「你們都會死」(You're all going to die),然後向所有人開槍。薩利納斯表示,拉莫斯曾向他開槍,但子彈擊中椅子,彈殼碎片擦傷他的腿部。

另一生還者Daniel目睹拉莫斯向他的老師開槍,仍然呼籲學生要保持冷靜勿動,警方最終打破玻璃救出他。Daniel因此不時發惡夢。

11歲的塞里洛(Miah Cerrillo)則用死去朋友的血塗在身上裝死,等待警方救援。

麥克勞(Steven McCraw)指,上周二(24日)早上11點27分,影片顯示肇事小學Robb Elementary School有教師打開校門,然後跑進房間拿電話,再回到校門口。

事發時間表

11點28分:槍手拉莫斯(Salvador Ramos)的車輛撞到學校後面的水溝, 附近殯儀館的兩名男子聽到車禍後跑出去了解,他們看到拉莫斯帶著步槍及一個裝滿彈藥的袋子,然後向他們開火。兩分鐘後,有教師見狀立即報警,當地警局證實接獲報案。

11點33分:拉莫斯進入學校後,對課室內師生開槍,最少發射100枚子彈。

11點35分:4名警員進入校園,現時共有7名警察,其中3人走到拉莫斯身處的課室門前與他駁火,當中兩人受傷。

12點03分:陸續有警員到達,校園內多達19名警員遲遲未採取行動。同時,課室內有女孩致電911,指有很多人死亡。

12點10分:首批支援部隊到抵達現場、邊境巡邏隊於5分鐘後到場。該名學生再次致電911,指有8至9名學生仍在生。

12點50分:邊境巡邏隊的戰術小組成員找到鎖匙開門,擊斃在班房內的槍手拉莫斯。由警員進入校園後,需時75分鐘才撃斃槍手。

