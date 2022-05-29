【理財教育】恒生與東華三院健康理財家庭輔導中心合作　推「財智鐵人」動畫系列

▲ 恒生與東華三院合辦初中理財教育計劃，推「財智鐵人」動畫系列。

恒生銀行與東華三院健康理財家庭輔導中心合辦的「『財智鐵人』初中理財教育計劃」，推出一套共5集的「財智鐵人」動畫影片系列，旨在幫助年輕人及早培養理財技巧及電子金融知識，建立良好的理財價值觀。

「『財智鐵人』初中理財教育計劃」推出的全新動畫影片系列專為初中生而設，整套動畫系列涉及的主題多樣化，每個單元均取材自社會現況及真實生活例子，能讓學生從中汲取正確的理財知識，並協助他們培養儲蓄習慣、學習如何做到有計劃消費、提高對電子支付的認識、加強網絡安全意識，以及提防網上金融犯罪等。

恒生銀行傳訊及企業可持續發展總監王美琪表示，恒生與東華三院在社區發展方面有著相同理念，兩者將會攜手推展更多提倡共融及理財教育的社區投資項目，教育不同年齡層的人士，尤其是年輕人，以助他們建立更穩固的理財基礎知識。

自2021年6月推出至今，「『財智鐵人』初中理財教育計劃」一直與本地中學緊密合作，協助初中生在儲蓄、消費及電子金融方面建立更全面的知識。截至2022年5月，已有合共21間中學，超過2,000名學生參與是次計劃。

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