▲ 【中國經濟】內銀據報收到窗口指導 月底新增貸款需要超過去年同期

內地接連推出穩增長政策措施，內媒報道，多家內銀已收到有關部門最新窗口指導，月底新增貸款要超過去年同期，銀行要應貸盡貸，並加快已授信貸款的放款速度。

報道指，進出口銀行、農業銀行 （01288） 、中國銀行 （03988） 、郵儲銀行 （01658） 、浦發銀行、興業銀行、浙商銀行等已召開內部動員會議並落實政策要求，圍繞國務院出台的一攬子穩經濟措施，號召全行加大信貸投放力度，保持經濟運行在合理區間。

據悉，多家銀行已召開會議落實政策要求，其中進出口銀行5月25日召開全行視頻會議，要求全行以超常規力度和舉措推動經濟企穩回升、穩進提質，全力以赴助力穩住經濟大盤。

受疫情影響，上海5月信貸難以投放出去，僅有此前已完成審批流程的項目可以線上完成放款。報道引述一名銀行信貸人士指，5月以來，他的工作重點基本就是在儲備項目。 6月末正趕上半年考核時點，未來這1個多月時間將是投放高峰。

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