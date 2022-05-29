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【德州槍擊】事發市警力佔預算4成 挺槍管人士狠批

環球社會熱點 18:15 2022/05/29

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美國德州發生大型槍擊事件後，當地警方當時的反應飽受批評。連日來多人曾提出，事發的尤瓦爾迪市（Uvalde）的警力開支佔市政府2022年度財政預算中40%，結果惹起更大批評，指加強警力開支無阻降低槍擊案件。

【德州槍擊】槍手多次威脅姦殺女網友 曾被稱校園槍手 【下一頁】

彭博社報稱，人口約1.6萬的尤瓦爾迪市今年度財政預算中，警力開支多達400萬美元（約3,140萬港元），佔市政府全年預算約40%，為彭博社統計中，全美人口1.5至2萬的城市間，警力開支與預算比例排第4高。

政策專家奧克西爾（Richard Auxier）指數字存在誤導性，稱小城市不如大城市需要提供多元化公共服務，撥出更多預算留予醫療服務﹑社會服務或昂貴的公共開支上。奧克西爾更指，美國小城市警力開支佔預算高比率亦非罕見。

【德州槍擊】特朗普駁斥槍管 「無法阻止槍擊案發生」 【下一頁】

包括前總統特朗普（Donald Trump）在內的反對收緊槍管人士多年來堅持，提出更多民眾擁槍或在校園增加警力，作為阻止校園槍擊案的解除方案。然而，尤瓦爾迪市警力開支佔全年預算約40%為支持槍管人士提供「火力」。

民主黨國會議員奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC）批評，尤瓦爾迪市40％預算為警力，事發學區更有駐點警員，仍然發生今次的大型校園槍擊。更多支持槍管人士認為，尤瓦爾迪市便是增加警力無阻校園槍擊的證據。

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責任編輯：吳漢培

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