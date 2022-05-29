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【油價急升】英國向油氣公司徵收25%暴利稅 BP稱將重新審視在英國投資計劃

環球政經 18:23 2022/05/29

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英國宣布，將對石油和天然氣公司徵收25%暴利稅，對此，英國石油公司（BP）稱，將重新審視其在英國的投資計劃。

英國政府周四（26日）宣布，將對石油和天然氣生產商徵收一項25%的「能源利潤稅」以減輕因能源價格飆升而日漸加重的消費者負擔。該附加稅是臨時的，直到石油和天然氣價格恢復到正常水平，稅項或持續到2025年底

英國石油公司回應指，這不是一次性徵稅，而是一項多年提案，集團現在需要研究新徵稅和稅收減免對其北海投資計劃的影響。此前，該公司曾表示，直到2030年在英國投資180億英鎊（約1.78萬億港元）的計劃，並不取決於政府是否加稅。  

【延伸閱讀】 高盛料內地重啟經濟 製造業股份率先跑出 推薦逾30隻中國經濟復甦受惠股【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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