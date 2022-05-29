【俄烏局勢】俄羅斯麥當勞易手後 分店新名曝光？

麥當勞於上周五（20）日表示，已將其俄羅斯的近850家分店出售給當地商人Alexander Govor，後者宣布將建立一個新品牌繼續經營。

外媒報道， Alexander Govor 向當地專利部門提交數個商標註冊，包括「Fun and Tasty」（好玩又好吃）、「The Same One」（同一間）、「Open Checkout」（開放結帳）、「「Just Like That」（就像那樣）。以上商標有可能是當地麥當勞的新名稱。

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麥當勞本月初宣布，將完全撤出俄羅斯，以回應該國入侵烏克蘭以及西方的制裁行動。麥當勞在俄羅斯有847間門市，其中麥當勞擁有84%。

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責任編輯：黃苑筠