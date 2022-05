【俄烏局勢】俄羅斯麥當勞易手後 分店新名曝光？

麥當勞於上周五(20)日表示,已將其俄羅斯的近850家分店出售給當地商人Alexander Govor,後者宣布將建立一個新品牌繼續經營。

外媒報道, Alexander Govor 向當地專利部門提交數個商標註冊,包括「Fun and Tasty」(好玩又好吃)、「The Same One」(同一間)、「Open Checkout」(開放結帳)、「「Just Like That」(就像那樣)。以上商標有可能是當地麥當勞的新名稱。

麥當勞本月初宣布,將完全撤出俄羅斯,以回應該國入侵烏克蘭以及西方的制裁行動。麥當勞在俄羅斯有847間門市,其中麥當勞擁有84%。

責任編輯:黃苑筠