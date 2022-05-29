【MPF】積金局劉麥嘉軒：斜槓族缺少僱主退休保障　應善用強積金建立退休儲蓄習慣

▲ 積金局主席劉麥嘉軒指，斜槓族缺少僱主退休保障，應善用強積金建立退休儲蓄習慣。

積金局主席劉麥嘉軒發表網誌，指自僱人士對強積金的意識近年亦有所提升。自政府於2020年推出「保就業」計劃後，參與強積金計劃的自僱人士，由2020年4月的21萬5千增至2020年10月的22萬9千，參與率在短短半年間升了5個百分點，由73%上升至78%。而截至2021年12月底，已有超過23萬1千名自僱人士參與強積金計劃，參與率達8成。

劉麥嘉軒指，零工經濟崛起，越來越多打工仔成為自僱人士投身「斜槓族」。這種新的就業模式相比傳統打工仔，享有較大自由度但卻缺少僱主提供的退休福利保障。

自僱人士不論入息須參加強積金

她在網誌中解釋，為確保自僱人士都能獲得基本的退休保障，在強積金制度下，年齡介乎18歲至64歲的自僱人士，不論有關入息多少，都必須參加強積金計劃。他們並須定期（可選擇按月或按年）向強積金計劃作出供款，供款額為有關入息的5%，但受最低及最高有關入息水平的限制。換言之，即使入息低於最低有關入息水平，自僱人士仍須參加強積金計劃，但就毋須供款，直至入息超過最低有關入息水平才開始供款。

劉麥嘉軒鼓勵自僱人士善用強積金建立自律的退休儲蓄習慣，透過複息效應投資滾存，壯大退休儲備。她又稱，如果能夠在強制性供款以外定期作自願性供款，效果就更明顯。

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