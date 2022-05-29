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第9屆動畫支援計劃網上公布得獎名單及首映禮　冀疫情穩定再辦動畫月

商業 17:53 2022/05/29

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本地動畫師要發展不容易，而為推動業界發展，香港數碼娛樂協會主辦了「動畫支援計劃」，至今舉行了9屆。香港數碼娛樂協會會長彭子傑表示，自首屆舉辦以來，每屆的申請企業數目持續高企。

他續指，參與的動畫企業在支援計劃下創作的作品，整體水平亦有所提升，當中不少作品更在本地及國際獎項中獲獎。此外，歷屆不少參與企業後續也有很好的發展，甚或正在製作長篇動畫電影。

【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

計劃下的三個資助組別，分別為初創動畫企業組、小型動畫企業（基本製作）組及小型動畫企業（進階製作）組。由業內人士組成的委員甄選後，從申請者中選出13間具潛質的初創動畫企業，以及15間發展已略具規模的小型動畫企業參與支援計劃。

【疫市創業】藍帶廚師棄全職創業賣醬　疫下靠自家製食譜吸客（有片）

各參與動畫企業按所屬資助組別，分別獲取每間最多12萬元至55萬元的資金，以製作至少3分鐘、5分鐘及10分鐘的原創動畫。目前已於5月28日舉行網上動畫作品首映禮暨頒獎典禮 。

彭子傑期望，隨著疫情漸趨穩定，希望可以在短期内再次舉辦動畫月，讓觀眾可以在戲院內欣賞各得獎作品。

【炸魚薯條】英國傳統炸魚薯條恐消失　成本急漲3分1店舖有破產危機

責任編輯：馬意文

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