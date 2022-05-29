【德州槍擊】槍手多次威脅姦殺女網友 曾被稱校園槍手

美國德州校園槍擊案造成21名師生死亡，18歲槍手拉莫斯被當場撃斃。外媒報道指，拉莫斯在社交應用程式威脅強姦多名女網友，更揚言會到網友所在學校開槍。有網友取笑拉莫斯為學校槍手，據悉他對此感到自豪。

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英媒天空電視台（Sky News）報道指，拉莫斯（Salvador Ramos）在槍撃案發生前，曾在社交應用程式 Yubo威脅及騷擾多名女網友。 拉莫斯威脅綁架及姦殺一名17歲用戶，包括情人節當日向她發信息但遭對方無視。拉莫斯甚至找到該女網友的姓名及電話，恐嚇會令她後悔。

該名網友指，她與朋友都收到拉莫斯的強姦及謀殺信息，聲稱自己即將會出名，要求女網友在Yubo成為自己的粉絲。兩人多次向Yubo舉報拉莫斯的仇恨言論和騷擾行為，但都無功而還。

她表示，拉莫斯曾被網友取笑為「Yubo校園槍手」（Yubo's school shooter），但他似乎對此稱號感到自豪。

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此外，美國CNN報道指，來自加拿大安大略省、18歲的Hannah聲稱，拉莫斯4月初在直播中向她展示一把槍，威脅要在她的學校開槍，姦殺Hannah及其母親。Hannah向Yubo舉報後，只是短暫封鎖拉莫斯的帳戶，他其後仍然活躍於平台。

據悉，拉莫斯曾向網友發送購買槍枝的2,000美元（1.56萬港元）收據。

Yubo發出聲明回應，指對事件感深切傷感，已全力配合執法部門調查，同時亦正調查一個自事發後已被封鎖的帳戶。但Yubo未有透露任何關於拉莫斯的帳戶資訊。

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責任編輯：郭麗明