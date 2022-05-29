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全球消費者購電動車意欲增 3國逾6成人感興趣

環球社會熱點 17:30 2022/05/29

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電動車行業近年發展迅速，成為不少人買新車的目標。會計師行安永日前發表的多國調查報告顯示，過半受訪民眾有意購買電動車，中國﹑意大利及南韓的比率更超過60%。不過，美國受訪者買電動車的意願不足3成。

【烏克蘭戰爭】雷諾售俄業務予莫斯科市政府 據報僅1盧布成交 【下一頁】安永（Ernst & Young）的最新調查訪問球18國，共約1.3萬名潛在車主，詢問他們下一部車輛是否願意入手電動車。結果顯示，約52%願意購買電動車。數字較兩年前上升22個百分點，為首次過半受訪者考慮購買電動車。

當中，以意大利﹑中國及南韓受訪者購買電動車意願最高，分別為73%﹑69%及63%。相反，澳洲受訪者僅38%願意買電動車，美國受訪者更只有29%會考慮電動車。

新西蘭加快減碳排 擬4年撥款近142億 【下一頁】34%服訪者表示，傳統車輛面臨的罰款提高增加購買電動車的意願。安永亦指出，電池技術改善及相關基建增加擴大消費者信心，減輕對購買電動車的疑慮。88%受訪者更是願意付出更多費用購買電動車。

安永高層米勒（Randy Miller）認為，結果反映全球車輛消費市場可能迎來轉折點。米勒指全球天然氣價格上升，使傳統車輛內燃引擎變貴，無疑增加電動車吸引力。但米勒亦認為，環保理由仍是消費者購買電動車主要考量之一。

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責任編輯：吳漢培

 

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