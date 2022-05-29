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【藝術產業】M+博物館重開2個月錄52萬人次　主席陳智思冀香港發展藝術產業鏈

商業 17:45 2022/05/29

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西九文化區M+博物館剛於4月21日重開，2個月來已錄得52萬人次入場。（資料圖片）

西九文化區M+博物館剛於4月21日重開，2個月來已錄得52萬人次入場，該董事局主席、行政會議召集人陳智思表示，香港有M+博物館、大館等硬件配套，政府可以此契機推廣軟實力。

【失業支援】調查稱近4成基層曾申請臨時失業支援　惟不少個案被拒

陳智思表示，M+博物館開幕後吸引大批市民到訪，反映有很多港人希望認識和參與文化事宜。參考南韓和英國主打藝術產業的成效，香港亦可以培養參與藝術的人士和觀衆群，以發展整個產業鏈。

文化水平高　成吸引人才重要因素

他認為，香港過往只主打幾個行業，不太重視娛樂文化，但要在國際間重建聲譽，不能單靠賺錢或國際金融中心之名。生活指數、環境安全、文化水平，均是吸引人才到港或回流的重要因素。

他舉例，遊客到倫敦和紐約等國際大都會時，不只到當地購物，而是會遊覽和欣賞當地的文化藝術設施。

香港可作東盟國家中介角色

另外，陳提到，很多東盟國家希望透過香港進入大灣區市場。有內地企業基於歐美稅務因素，希望在東盟國家設廠，香港作為中介角色可從中得益。

同時身兼故宮文化博物館主席的陳智思，表示期望故宮博物館可選在香港回歸25周年當日開幕。

他指出，博物館將展出超過900件國家一級藏品，但同時亦有十數件來自歐洲的宮廷式展品。並預告，幾個月後會增加其他歐洲國家的珍藏於館內展出。

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責任編輯：李智美

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