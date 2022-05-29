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【司局長網誌】陳茂波：世界正經歷百年未見之大變局 本港須做好準備應對風險

理財智慧 16:48 2022/05/29

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財政司司長陳茂波周日（29日）發表網誌表示，《香港國安法》從法制上維護國家和香港安全，讓市民的人身安全和個人自由得到更有效保障，香港國際金融中心的地位得到進一步的鞏固。他提到，世界正經歷百年未見之大變局，地緣政治局勢持續緊張，陳茂波提醒本港須對於各種風險做好不同的準備和預案。

陳茂波稱，《香港國安法》實施至今，本港的新股集資額超過6,500億港元，較實施前的同一時期增加超過三成；港股平均每日成交額超過1,500億港元，較該法實施前的12個月高出近六成。本港的的資產及財富管理業務總值於2020年底達到34.9萬億港元，較該法實施前增加了兩成。本港銀行最近的存款總額，達到15.3萬億港元，亦較該法實施前增加逾一成。

同場加映：【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

陳茂波又稱，最近的俄烏衝突讓人清楚看見美國如何把美元和一些國際金融系統武器化，赤裸地扭曲和干擾了國際金融市場的運作。安全，不單是國家關注的重點，亦是企業必須小心評估的風險。他提到，本港最近進一步簡化了大中華企業到香港作第二上市的要求，為須管理好政治風險而回歸的「中概股」提供支持。自2019年至今，透過第二上市或雙重主要上市回流本港的「中概股」發行人共21家，以市值計，它們合共佔所有在美國上市的「中概股」的總市值超過7成。

【延伸閱讀】 高盛料內地重啟經濟 製造業股份率先跑出 推薦逾30隻中國經濟復甦受惠股【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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