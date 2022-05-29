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歐聯決賽前爆騷擾致延遲 利物浦促徹查

環球社會熱點 16:03 2022/05/29

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歐聯決賽延遲開始。

歐洲冠軍聯賽決賽於上周六（28日），在法國首都巴黎舉行。然而，賽前的安檢程序不勝負荷，未能及時安排球迷入場，導致賽事延遲30分鐘開始。巴黎警方指有球迷用假票試圖闖關，並引發暴力衝突。但有球迷駁斥說法，球會亦呼籲徹查事件。

【英超】孫興民煞科戰入兩球 膺4大聯賽首亞洲金靴 【下一頁】

歐聯決賽由英超球會利物浦（Liverpool）對陣西甲班霸皇家馬德里（Real Madrid），於香港時間周日（29日）凌晨3時開始但賽事最終延遲超過30分鐘才展開。英國天空電視台報稱，因球場安檢程序未能應付大批球迷需求，導致有球迷在場外等候多時，甚至有人半場才能進場。

部分球迷批評是歐洲足協（UEFA）遲到，才導致賽事推遲，但利物浦已澄清有關說法不正確。巴黎警方則指，有球迷試圖用假球票闖入球場，導致賽事需要延遲，更稱警方需要動用警棍﹑防暴盾牌及催淚噴霧阻止球迷暴力闖關。

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馬勒當拿「上帝之手」波衫拍賣 破紀錄逾7000萬成交 【下一頁】

不過，有利物浦球迷反指是年輕的巴黎青年挑起事端衝擊警方，才導致球場入口關閉。利物浦發出聲明，對自家球迷在球場入口及安檢區域遇到的問題感到十分失望，要求舉行正式調查徹查事件。

UEFA指出，在利物浦球迷進場的通道在賽前發生阻塞，因為數千名購買假球票的球迷不能入場。有人期間試圖闖入，導致賽事最終需要延後35分鐘開波。

當晚決賽上，皇馬憑小將雲尼素斯（Vinicius）下半場一箭定江山，成功擊敗利物浦，第14度捧起歐聯冠軍獎盃。

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責任編輯：吳漢培

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