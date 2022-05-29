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【猴痘症】世衛考慮列國際公共衛生緊急事件 與新冠病毒看齊

環球社會熱點 15:28 2022/05/29

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全球最少有20個國家錄得猴痘個案，引起廣泛憂慮。路透社引述世衛（WHO）官員指，世衛正評估是次猴痘症疫情，是否對全球衛生構成緊急情況，並考慮將猴痘症列國際公共衛生緊急事件 （PHEIC），與新冠病毒及伊波拉病毒看齊。

拉美首錄猴痘症確診 阿根廷2患者來自西班牙 【下一頁】

世衛公共衛生緊急計劃執行主任瑞安（Mike Ryan）表示，世衛一直考慮有關情況，但目前沒有設立猴痘症的緊急委員會。有專家認為，世衛不太可能短時間內作出決定，因猴痘症屬已知傳染病，全球亦有疫苗等工具應對。

其他世衛官員指，討論是否成立緊急委員會及列國際公共衛生緊急事件，只是世衛一貫採取的疫情應對措施。

瑞士日內瓦新興病毒病中心教授埃克爾（Isabelle Eckerle）敦促世衛及早採取行動，避免猴痘症成為全球風土病。埃克爾憂慮各國對猴痘症過分樂觀，認為有已知疫苗及治療方法應對，或導致當局在公共衛生措施上有所鬆懈，因此呼籲世衛鼓勵各國實施嚴格隔離及協調措施。

世衛指情況仍受控 逾20國現確診 【下一頁】

加拿大薩克其萬大學病毒學家拉斯穆森（Angela Rasmussen）亦指，雖然猴痘症與新冠病毒不同，但各國正犯同樣錯誤，沒有對疫情作出果斷反應。

牛津大學傳染病學教授、猴痘症專家奧利亞羅（Piero Olliaro）稱猴痘症正肆虐眾多高收入國家，呼籲各國要為流行病作準備。

全球最少逾20個國家發現猴痘症病例，其中墨西哥及愛爾蘭近日分別首次錄得個案，全球猴痘確診及懷疑病例超過300宗。

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責任編輯：郭麗明

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