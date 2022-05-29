德法領袖與普京通話談糧食問題 籲與澤連斯基對話

俄羅斯與烏克蘭戰爭開始後，德國與法國致力在雙方間斡旋，尋求盡快完結戰爭。德法兩國領袖日前再次與俄羅斯總統普京通話，席間除呼籲普京直接與烏克蘭總統澤連斯基對話外，更討論糧食問題。

【烏克蘭戰爭】普京願助解決全球糧食危機 「西方要解除制裁」 【下一頁】

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）辦公室表示，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）及法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通話維時約80分鐘，朔爾茨與馬克龍堅持俄烏雙方立即停火，俄軍需要即時撤軍。

德法領袖亦促請普京，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）舉行「直接及嚴肅」（direct serious）的對話。克里姆林宮表示，俄國領袖有意與烏克重啟和談，未提及是否與澤連斯基直接對話。

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克里姆林宮亦透露，普京在通話中提出，現時全球出現的糧食供應問題緣於西方國家的錯誤經濟及政治政策，稱俄羅斯已準備幫忙，包括從黑海港口運輸烏克蘭糧食。不過普京亦提出相應條件，要求西方國家解除對俄羅斯的制裁。

法國總統府表示，朔爾茨與馬克龍要求俄國解除封鎖烏克蘭南部城市敖德薩（Odessa）的港口，增加糧食出口量。德法兩國均未提及，俄羅斯要求解除制裁換取增加糧食出口一事。

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責任編輯：吳漢培