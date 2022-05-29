  • 31°C
香港時間 : 2022529日 (日) 15:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

德法領袖與普京通話談糧食問題 籲與澤連斯基對話

環球政治 15:00 2022/05/29

分享：

分享：

俄羅斯與烏克蘭戰爭開始後，德國與法國致力在雙方間斡旋，尋求盡快完結戰爭。德法兩國領袖日前再次與俄羅斯總統普京通話，席間除呼籲普京直接與烏克蘭總統澤連斯基對話外，更討論糧食問題。

【烏克蘭戰爭】普京願助解決全球糧食危機 「西方要解除制裁」 【下一頁】

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）辦公室表示，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）及法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通話維時約80分鐘，朔爾茨與馬克龍堅持俄烏雙方立即停火，俄軍需要即時撤軍。

德法領袖亦促請普京，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）舉行「直接及嚴肅」（direct serious）的對話。克里姆林宮表示，俄國領袖有意與烏克重啟和談，未提及是否與澤連斯基直接對話。

【烏克蘭戰爭】俄警告YouTube封1次記者會直播 就驅逐1個西方媒體 【下一頁】

克里姆林宮亦透露，普京在通話中提出，現時全球出現的糧食供應問題緣於西方國家的錯誤經濟及政治政策，稱俄羅斯已準備幫忙，包括從黑海港口運輸烏克蘭糧食。不過普京亦提出相應條件，要求西方國家解除對俄羅斯的制裁。

法國總統府表示，朔爾茨與馬克龍要求俄國解除封鎖烏克蘭南部城市敖德薩（Odessa）的港口，增加糧食出口量。德法兩國均未提及，俄羅斯要求解除制裁換取增加糧食出口一事。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

中俄反對 聯合國未通過加強制裁北韓
2022/05/27
中俄反對 聯合國未通過加強制裁北韓
【英國通脹】俄媒嘲英國陷生活成本危機 為支持烏克蘭食惡果
2022/05/27
【英國通脹】俄媒嘲英國陷生活成本危機 為支持烏克蘭食惡果
世銀行長警告 俄烏戰爭恐釀環球經濟衰退
2022/05/26
世銀行長警告 俄烏戰爭恐釀環球經濟衰退
【烏克蘭戰爭】澤連斯基批基辛格言論 如二戰前綏靖政策
2022/05/26
【烏克蘭戰爭】澤連斯基批基辛格言論 如二戰前綏靖政策
普京提拔親信保鑣 接替意外身亡俄緊急情況部長
2022/05/25
普京提拔親信保鑣 接替意外身亡俄緊急情況部長

你可能感興趣

中俄反對 聯合國未通過加強制裁北韓
10:56 2022/05/27
中俄反對 聯合國未通過加強制裁北韓
【英國通脹】俄媒嘲英國陷生活成本危機 為支持烏克蘭食惡果
09:05 2022/05/27
【英國通脹】俄媒嘲英國陷生活成本危機 為支持烏克蘭食惡果
世銀行長警告 俄烏戰爭恐釀環球經濟衰退
14:52 2022/05/26
世銀行長警告 俄烏戰爭恐釀環球經濟衰退
糧食供求 軍事 俄羅斯 普京 朔爾茨 德國 馬克龍 法國 制裁 烏克蘭

上一篇文章

【猴痘症】世衛考慮列國際公共衛生緊急事件 與新冠病毒看齊

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月29日 時間15:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月29日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月29日 時間15:00）
【英國通脹】每戶能源補貼400鎊 向油氣公司徵「暴利稅」（第二版）
【英國通脹】每戶能源補貼400鎊 向油氣公司徵「暴利稅」（第二版）
英國護士通脹下人工唔夠交租 要靠食物銀行救濟
英國護士通脹下人工唔夠交租 要靠食物銀行救濟
【烏克蘭戰爭】澤連斯基稱頓巴斯情況嚴峻 普京與德法領袖對話（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基稱頓巴斯情況嚴峻 普京與德法領袖對話（不斷更新）
【尊尼狄普誹謗案】Kate Moss踢爆Amber Heard講大話 從未被家暴或推落樓梯
【尊尼狄普誹謗案】Kate Moss踢爆Amber Heard講大話 從未被家暴或推落樓梯
GCSE英國會考1條數學題難倒考生 家長：老師都唔識
GCSE英國會考1條數學題難倒考生 家長：老師都唔識
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款