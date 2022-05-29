【美國經濟】美通脹現見頂跡象 高盛：可能對股市有利

美國周五（27日）公布的4月核心開支平減指數（PCE）按年升4.9%，符預期，是連續第二個月回落，顯示通脹壓力有所緩解。高盛表示，通脹開始出現從40多年高位回落的訊號，可能對股市有利。

以Sharon Bell為首的高盛分析師認為，在通脹走向頂峰的過程中，市場通常會下跌，但據過往表現顯示，當通脹出現見頂跡象時，市場會開始復蘇。自1951年以來的13次通脹中，股市在通脹見頂的12個月後有9次錄得上漲。

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不過，分析師又稱，雖然通脹見頂可能對股市有所幫助，但是在投資者擔心經濟進一步下滑的情況下，股市還需要其他因素支撐，包括強勁的經濟、低估值和利率下降。但上述因素在當前環境都是一個挑戰。

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責任編輯：黃苑筠