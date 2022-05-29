  • 30°C
香港時間 : 2022529日 (日) 17:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國經濟】美通脹現見頂跡象 高盛：可能對股市有利

環球政經 16:24 2022/05/29

分享：

分享：

美國周五（27日）公布的4月核心開支平減指數（PCE）按年升4.9%，符預期，是連續第二個月回落，顯示通脹壓力有所緩解。高盛表示，通脹開始出現從40多年高位回落的訊號，可能對股市有利。

以Sharon Bell為首的高盛分析師認為，在通脹走向頂峰的過程中，市場通常會下跌，但據過往表現顯示，當通脹出現見頂跡象時，市場會開始復蘇。自1951年以來的13次通脹中，股市在通脹見頂的12個月後有9次錄得上漲。

同場加映：【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

不過，分析師又稱，雖然通脹見頂可能對股市有所幫助，但是在投資者擔心經濟進一步下滑的情況下，股市還需要其他因素支撐，包括強勁的經濟、低估值和利率下降。但上述因素在當前環境都是一個挑戰。

【延伸閱讀】 高盛料內地重啟經濟 製造業股份率先跑出 推薦逾30隻中國經濟復甦受惠股【下一頁

    點擊圖片放大
    +36
    +35

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

開啟hket App，閱讀全文
美股 見頂 經濟 通脹 經濟衰退 美國

上一篇文章

【司局長網誌】陳茂波：世界正經歷百年未見之大變局 本港須做好準備應對風險

下一篇文章

【小米1810】中泰：第二季海外銷售壓力大 小米目標價降至13.7元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
欲透過債劵建立多元分散投資組合？ 中國國債屬理想之選
欲透過債劵建立多元分散投資組合？ 中國國債屬理想之選
【C.E.O.財策（保險）精英】宏利高級分組經理吳嘉珊　商道酬信　人道酬誠　業道酬精　與團隊共同綻放
【C.E.O.財策（保險）精英】宏利高級分組經理吳嘉珊　商道酬信　人道酬誠　業道酬精　與團隊共同綻放
保誠委任宏利亞洲區負責人 為集團新CEO
保誠委任宏利亞洲區負責人 為集團新CEO
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
與時並進的大師　ZENITH
與時並進的大師　ZENITH
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款