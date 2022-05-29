【小米1810】中泰：第二季海外銷售壓力大 小米目標價降至13.7元

小米（01810）第一季業績符市場預期，但智能手機業績料短期仍然受壓。中泰證券指，因宏觀經濟、 地緣形勢及疫情下物流等因素，預計第二季境外智能手機銷售亦存壓力，毛利率則 會受到芯片供應緊張問題逐步緩解及促銷季影響。

此外，公司今年重點將為通過加強與運營商合作、擴大 「銷服一體」門店覆蓋率、提升店員專業度、優化線下門店產品銷售結構及提高 IoT 產品的銷售連帶率等方式提升門店店效。公司境外市場不斷突破，於全球 68 個國家和地區智能手機出貨量排名前五，較上季度增加 6 個；於 38 個境外運營商渠道中，智能手機出貨量排名前三，較上季度增加 4 個。

【延伸閱讀】大行點睇：國企改革產生4大利好 滙豐薦吸13隻中資股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

該行下調了小米的盈利預測，以反映當前宏觀及市場不確定性，包括疫情反覆或影響智能手機需求及物流、晶片供應，恢復常態後競爭可能加劇，同時智能電動車業務正處於投入期。考慮到短期業績存在壓力及較多不確定性，下調目標價至 13.7元，評級為「增持」。

【同場加映】青姐話：國策愛理不理 港股半生不死

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛