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【小米1810】中泰：第二季海外銷售壓力大 小米目標價降至13.7元

股樓投資 15:38 2022/05/29

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小米（01810）第一季業績符市場預期，但智能手機業績料短期仍然受壓。中泰證券指，因宏觀經濟、 地緣形勢及疫情下物流等因素，預計第二季境外智能手機銷售亦存壓力，毛利率則 會受到芯片供應緊張問題逐步緩解及促銷季影響。

此外，公司今年重點將為通過加強與運營商合作、擴大 「銷服一體」門店覆蓋率、提升店員專業度、優化線下門店產品銷售結構及提高 IoT 產品的銷售連帶率等方式提升門店店效。公司境外市場不斷突破，於全球 68 個國家和地區智能手機出貨量排名前五，較上季度增加 6 個；於 38 個境外運營商渠道中，智能手機出貨量排名前三，較上季度增加 4 個。

【延伸閱讀】大行點睇：國企改革產生4大利好 滙豐薦吸13隻中資股，請按【見下頁

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該行下調了小米的盈利預測，以反映當前宏觀及市場不確定性，包括疫情反覆或影響智能手機需求及物流、晶片供應，恢復常態後競爭可能加劇，同時智能電動車業務正處於投入期。考慮到短期業績存在壓力及較多不確定性，下調目標價至 13.7元，評級為「增持」。

【同場加映】青姐話：國策愛理不理 港股半生不死

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撰文：林衛

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小米集團－W（01810） 港股 目標價 增持

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