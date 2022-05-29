【Amazon】亞馬遜首家實體服飾店開幕 集合演算法改善購物體驗

亞馬遜（AMZN）位於加州的首家實實體服飾店「Amazon Style」正式開幕，透過先進技術，提供結合綫上綫下的購物體驗。事實上，這並不是亞馬遜首次涉足綫下業務，以前公司亦曾開過書店、便利店和無人超市等實體店。

據報道，顧客可用亞馬遜應用程式掃描看任意商品顏色、尺寸等各種資訊。選好衣物後，可用應用程式記錄，店員將照紀錄把衣物送到試衣間或收銀台，顧客不必一直拿著衣物逛店，改善購物體驗。

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在演算法幫助下，「Amazon Style」還可提供個性化推薦和精選搭配。店員表示：「顧客進入試衣間後，不但能看到剛挑選的衣物，還會看到其他符合自己喜好的款式。」顧客待在試衣間裡就能購物，亞馬遜會將商品不斷送進試衣間供顧客試穿。目前，Levi′s、Tommy Hilfiger、Pavoi、CRZ Yoga、Champion等品牌都已在Amazon Style上架。

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撰文：林衛