【特步1368】券商讚好銷售逆勢增長 特步贏在性價比高

天風證券指，特步（01368）4月終端零售受疫情影響按年減少，但5月以來疫情好轉，預計按月有望顯著改善；全面渠道布局賦能生意韌性及成長勢能，有望為 第二季及上半年順利收官奠定良好基礎。

近期各大品牌積極備戰「618」，特步以新品和尖貨為主，該行預計生意整體折扣將得到有效控制，保持較好盈利能力。展望6月伴隨疫情逐步控制，料特步及各大品牌將按月改善重拾增長，終端零售迎來增長拐點。

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相較目前零售環境及同業表現，特步今年首4個月已展現強勁逆勢增長，在體現下沉渠道布局優勢的同時，也反映出近年來品牌商品及渠道升級紅利。一方面，品牌卡位跑步，構建性價比商品矩陣優勢凸顯。近些年特步通過大量贊助各地馬拉松賽事及構建特跑俱樂部等持續打造跑步標簽，帶動品牌突圍。同時完善商品矩陣，在性價比基礎上強化產品跑步功能基因，品效結合滿足大眾市場專業化需求。

天風總結特步憑藉高性價比品牌定位，切合大眾市場需求，借助全面渠道布局及綫上綫下的電商優勢在行業遭受衝擊下，公司仍能保持積極增長，建議關注。

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撰文：林衛