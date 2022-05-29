【美國通脹】美國大型零售商或須劈價清庫存 未來通脹降溫關鍵？

早前，美國大型零售商公布季績差過預期，除了經營成本上漲，拖累利潤率，另一個引起關注的地方，便是普遍公司庫存偏高。無他，因疫情導致全球供應鏈緊張，大型零售商只好加大訂單，儲備庫貨，奈何消費者口味轉變，令個別產品滯銷，積壓過多庫存。

據報導，Costco截至5月8日的第三季止，其庫存激增26%，其中包含數億美元的年終假日商品、小型家電與家庭用品等。Gap旗下品牌Old Navy的銷售不佳，加上商品運輸時間拉長，導致庫存品增加34％。

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過去零售商調高售價曾是提高利潤的常見策略，但消費者卻愈來愈不賣帳，效果恐怕有限。因此，有零售商已計劃降價清貨，為雜貨等利潤低、但需求量大的產品騰出空間。如果其他公司跟風打折出貨，甚至有望讓通膨降溫，但這樣一來，對議價能力低的小型零售商會相當不利。

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撰文：林衛