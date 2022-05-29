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【6月部署】平安：交易邏輯由震盪期轉向復甦 行業配置側重景氣度

股樓投資 14:26 2022/05/29

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平安證券報告指，市場在5月份的反彈後迎來震盪整固。本輪市場的疫情修復走勢和2020年的不太一樣，經濟修復的進程需要更多時間，市場的超跌反彈在最壞預期改善後接近尾聲。一是國內經濟增長壓力更大；二是穩增長政策更注重多維度布局，圍繞基建、平台經濟、消費、房地產風險等陸續落地；三是海外環境的不確定性復雜性仍在上升，聯儲局收緊流動性仍在途，地緣政治衝突反覆，能源和糧食的通脹成本仍在攀升。

此外，市場交易邏輯在震盪期轉向復甦，會經歷經濟復甦和穩增長政策效果的反覆評估。本輪反彈呈現結構性的特徵，主要集中在製造業，即此前調整過多的行業板塊。4月27日以來，汽車、電力設備、國防軍工和有色金屬的反彈幅度最大。

【延伸閱讀】大行點睇：瑞銀對港股看法審慎樂觀 推薦7隻資產負債表強勁股份，請按【見下頁

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在這一段震盪期的行業配置更重景氣。反彈之後，市場的交易邏輯會更多回歸至盈利景氣，一是政策加碼的行業方向，二是需求仍有韌性的方向。綜合來看，該行一方面建議關注政策加碼的新基建，包括能源和數字基建、汽車消費等，另一方面建議關注需求仍有韌性的半導體產業鏈，以及新能源汽車產業鏈。

 

【同場加映】青姐話：國策愛理不理 港股半生不死

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撰文：林衛

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