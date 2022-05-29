【Coinbase】Coinbase上市以來持續出售股份 多名高層套現12億美元

原來，加密貨幣交易所Coinbase（COIN）自去年4月上市以來，公司四名高層不斷通過出售股票套現，而股價期間也跟隨Bitcoin等幣價大上大落，近一年股價最差較高價跌近9成。

據《華爾街日報》分析，公司聯合創始人Brian Armstrong和Fred Ehrsam，以及總裁兼首席運營官Emilie Choi和首席產品官Surojit Chatterjee，從由公司上市至今年2月底，合共沽出股票所得達到12億美元。

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資料顯示，他們以189至422美元的價格出售了這些股票，而Coinbase上周五（27日）收市價為75.32美元，不得不佩服他們沽貨眼光奇準。事實上，Coinbase首席律師Paul Grewal曾經解釋高層沽貨的理由是，為了增加市場的股份流通性。聽完後，不知Coinbase小股東接不接受！

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撰文：林衛