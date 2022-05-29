【Coinbase】Coinbase上市以來持續出售股份 多名高層套現12億美元

上一篇文章
【6月部署】平安：交易邏輯由震盪期轉向復甦 行業配置側重景氣度
原來，加密貨幣交易所Coinbase（COIN）自去年4月上市以來，公司四名高層不斷通過出售股票套現，而股價期間也跟隨Bitcoin等幣價大上大落，近一年股價最差較高價跌近9成。
據《華爾街日報》分析，公司聯合創始人Brian Armstrong和Fred Ehrsam，以及總裁兼首席運營官Emilie Choi和首席產品官Surojit Chatterjee，從由公司上市至今年2月底，合共沽出股票所得達到12億美元。
【延伸閱讀】大行點睇：高盛建議留意3大投資主題 另據盈利指標選出21隻首選港股，請按【見下頁】
資料顯示，他們以189至422美元的價格出售了這些股票，而Coinbase上周五（27日）收市價為75.32美元，不得不佩服他們沽貨眼光奇準。事實上，Coinbase首席律師Paul Grewal曾經解釋高層沽貨的理由是，為了增加市場的股份流通性。聽完後，不知Coinbase小股東接不接受！
【同場加映】青姐話：國策愛理不理 港股半生不死
【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機
撰文：林衛