【房住不炒】多地政府實行「貼錢」谷樓市 最高補貼房價2%

近期中央為催谷中國經濟不遺餘力，其中房地產是重點領域。據內地報道，在放開限購、限售、降低首付款等政策外，最「出位」的購房補貼、契稅減免、購房消費券也在多個國內低綫城市出現。

據《澎湃新聞》統計，自5月起，浙江義烏、廣西柳州、安徽黃山、山東淄博、四川遂寧等近20城市發布了契稅及購房款補貼，希望藉此帶動樓市需求。58安居客房產研究院分院院長張波指出，買房補貼主要分兩類，一類是階段性普惠政策，大都是為了提升房地產市場熱度，給予契稅減免，針對的人群範圍廣。另一類是針對特定人群的補貼，包括人才購房補貼，多孩家庭補貼等，這類政策往往是針對特定人群，並且意圖通過房產政策帶動人才落戶、生育率提升效果。

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以江蘇連雲港為例，在2022年5月18日至2022年6月30日期間內，對市區居民購買新建的家庭唯一住房和第二套改善性住房予以補貼。其中，對購買家庭唯一住房90平方米以下（含90平方米）和90平方米以上分別按購房款的1%和1.5%進行補貼；對購買第二套改善型住房90平方米以下（含90平方米）和90平方米以上分別按購房款的1%和2%進行補貼。中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜指出，相關政策降低了置業成本，有利於釋放潛在剛需及改善型需求，提升市場活力，對穩定房地產市場發展有著積極作用。

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撰文：林衛