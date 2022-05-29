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【美國經濟】大摩預估美國孳息曲綫年底再倒掛 兩年債息料見3.25厘

環球政經 12:55 2022/05/29

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早在今年3、4月，美國聯儲局未大手加息前，曾經多次出現孳息曲綫倒掛的狀況，即美國2年前國債息率高於10年期國債息率，通常可預示6至24個月後，經濟將會步入衰退。

摩根士丹利宏觀策略全球主管Matthew Hornbach日前又預計，今年年底孳息曲綫將會再次出現倒掛，2年期美國國債息率可能達到3.25厘，10年期債息則接近3%。

【延伸閱讀】大行點睇：摩通重申看好中國股市 建議增持22隻提高市佔率股份，請按【見下頁

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大摩目前預計聯儲局將會再加兩次0.5厘息，然後便會放緩至連續加息0.25厘。截至今年底，聯邦基金利率會介於2.5厘至2.75厘之間，並會把資產負債表縮減至6.5萬美元。他認為，在高通脹及經濟增長放緩的背景下，相信投資者對滯脹及經濟衰退的爭論會持續，從而限制了債息上升。

【同場加映】青姐話：國策愛理不理 港股半生不死

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撰文：林衛

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滯脹 經濟 加息 美國 通脹 美國聯儲局

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