【冠軍分析師】張憶東：美股對A股和港股的負面衝擊　中期將進一步弱化

▲ 興業證券全球首席策略分析師張憶東預期，美股走勢對A股和港股的負面衝擊中期將進一步弱化。

興業證券全球首席策略分析師張憶東發表題為《美股“中期底”附近迎來喘息，中國股市外憂弱化》的文章，預期美股走勢對A股和港股的負面衝擊中期將進一步弱化。

張憶東指未來數月，美股的行情難演變成流動性危機急跌模式，相反，美股在「中期底」區域將迎來一段月度級別的喘息期。基於此判斷，中國資產的中期表現也將更多基於自身基本面，立足於疫情防控形勢和經濟修復的進程。

美國長債息上升現階段性緩解

其次，張憶東料美債長端利率上行階段性緩解，對於A股的成長股以及港股和中概股的壓制將弱化。他解釋，今年以來，美國長債利率上行成為全球成長股的壓制因素，對於A股的成長股以及中概股、港股更是雪上加霜。然而，6月初縮表對美債市場的影響反映在債價上之後，美長債利率將確認區間震盪甚至走弱的態勢，對於中國資產的「殺估值」影響弱化。

張憶東又認為，美元下階段有望高位震盪甚至階段性走弱，有利於人民幣匯率和港幣穩定，有利於全球資金迴流中國經濟企穩所帶來的A股和港股機會。

基於上述原因，他相信未來數月，A股和港股的外憂將弱化。

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