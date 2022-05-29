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【阿里股價】阿里京東拼多多業績均超預期　未來股價走勢兩關鍵

10:22 2022/05/29

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阿里京東拼多多業績均超預期

電商網購平台板塊上季業績均超預期，刺激股價轉升。阿里巴巴 （09988） 上季收入按年增長9%至2,040.52億元（人民幣，下同），超預期，非美國通用會計準則（Non-GAAP）的經調整盈利197.99億元，跌24%（經調整盈利原本亦超預期，因最後一天仍有券商補入預測，至券商平均預測數字上升，變成遜預期）；京東 （09618） 收入2397億元，增18%；經調整純利40.32億元，增1.6%，超預期；拼多多（美：PDD）收入增長7%至237.94億元，經調整純利42億元，扭虧為盈。

至於快手 （01024） 亦有網購業務，總收入210.67億元，按年增23.8%，超預期，經調整虧損37.22億元，好過預期。

1.阿里上季收入增9%　不提供今財年財務指引

2.阿里張勇：政府清晰表明冀平台經濟扮演更重要角色

3.阿里張勇：4月阿里整體收入錄低個位數負增長　5月下旬物流明顯恢復

4.京東首季經調整淨利增1.6%超預期

5.京東徐雷：此輪疫情「雙殺」線上線下消費　難有高增長

6.拼多多首季經調整純利42億元勝預期　管理層預告增長將放緩

7.拼多多陳磊：保持長期高速增長不太現實

8.快手CEO：疫情不利廣告、電商業務短期表現

股份 業績後股價變幅 當日收市價(元)
阿里巴巴 +12.2% 91.00
京東 +7.4% 214.80
拼多多 +15.2% 48.30美元
快手 +5.4% 66.75

未來有兩大關注

網購平台板塊未來有兩大關注，第一是券商對大型網購平台截至3月的首季業績預期低，而均出現了超預期的表現，故就算券商對截至6月的第二季業績預期仍低，會否仍有超預期的表現？

1.阿里巴巴遭大行齊削目標價

2.京東績後被多家券商削目標價

3.快手業績勝預期　一文看清券商最新觀點

第二是618網購大戰，無論是京東、阿里巴巴等，均已開始迎戰618檔期，去年監管壓力大，但今年力促穩經濟增長，在各地防疫措施逐步解封下，會否出現報復性消費？

2021年的618網購大戰，根據星圖數據，18天的促銷，全網銷售額按年增長27%至5785億元，銷售排名依次為天貓、京東、拼多多。阿里巴巴及拼多多轉低調，未有公布銷售數據。京東則繼續公布，由6月1日凌晨到6月18日24時京東618大促動累計下單超3438億元人民幣，再創下新紀錄，較2020年的2692億元人民幣增長28%。

今年618消息：

【京東618購物節】京東618購物節加時　將於下周一晚上8點開始至下月20日

去年618消息：

【淘寶天貓618】「天貓618」首小時逾1700品牌成交額超越去年同期全日　會員計劃消費額增221%

港股 美股 網購平台 拼多多（美：PDD） 快手—W（01024） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988）

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