【阿里股價】阿里京東拼多多業績均超預期　未來股價走勢兩關鍵

▲ 阿里京東拼多多業績均超預期

電商網購平台板塊上季業績均超預期，刺激股價轉升。阿里巴巴 （09988） 上季收入按年增長9%至2,040.52億元（人民幣，下同），超預期，非美國通用會計準則（Non-GAAP）的經調整盈利197.99億元，跌24%（經調整盈利原本亦超預期，因最後一天仍有券商補入預測，至券商平均預測數字上升，變成遜預期）；京東 （09618） 收入2397億元，增18%；經調整純利40.32億元，增1.6%，超預期；拼多多（美：PDD）收入增長7%至237.94億元，經調整純利42億元，扭虧為盈。

至於快手 （01024） 亦有網購業務，總收入210.67億元，按年增23.8%，超預期，經調整虧損37.22億元，好過預期。

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股份 業績後股價變幅 當日收市價(元) 阿里巴巴 +12.2% 91.00 京東 +7.4% 214.80 拼多多 +15.2% 48.30美元 快手 +5.4% 66.75

未來有兩大關注

網購平台板塊未來有兩大關注，第一是券商對大型網購平台截至3月的首季業績預期低，而均出現了超預期的表現，故就算券商對截至6月的第二季業績預期仍低，會否仍有超預期的表現？

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第二是618網購大戰，無論是京東、阿里巴巴等，均已開始迎戰618檔期，去年監管壓力大，但今年力促穩經濟增長，在各地防疫措施逐步解封下，會否出現報復性消費？

2021年的618網購大戰，根據星圖數據，18天的促銷，全網銷售額按年增長27%至5785億元，銷售排名依次為天貓、京東、拼多多。阿里巴巴及拼多多轉低調，未有公布銷售數據。京東則繼續公布，由6月1日凌晨到6月18日24時京東618大促動累計下單超3438億元人民幣，再創下新紀錄，較2020年的2692億元人民幣增長28%。

今年618消息：

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去年618消息：

【淘寶天貓618】「天貓618」首小時逾1700品牌成交額超越去年同期全日 會員計劃消費額增221%