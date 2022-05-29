獨行俠特別鍾情飛行錶　靚佬湯原來是勞力士忠粉

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由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《壯志凌雲：獨行俠（Top Gun：Marverick》憑著懷舊情懷加視覺官能刺激畫面，首周票房超過1億美元，打破靚佬湯多年來電影上映首周紀錄，算係為今年7月就60歲的靚佬湯送上最好的生日禮物！
此戲難得之處，靚佬湯沒有跟前妻妮高潔曼（Nicole Kidman）和同期麥當娜（Madonna）在皮膚保養方面力臻完美到笑都無紋的情況出現，原來他也非常長情，事隔30多年，無論拍攝《壯志凌雲（Top Gun》或續集，湯告魯斯所戴的仍然是黑色PVD Porsche Design Chronograph ORFINA 7176S。
不知道是否「飛行」特別旺自己，又或1994年早已考獲私人飛行執照，咁多年來靚佬湯在不少其主演的電影，都會挑選「飛行錶」款式，好似在2001年《魂斷情外天》IWC的 Pilot Mark XV腕錶和1988年的《花心情聖（Cocktail）》中，他的戴的正是勞力士的飛行系列AIR-KING。
值得一提AIR-KING屬於Air系列，由勞力士創辦人Hans Wilsdorf 向英國皇家空軍飛行員致敬而設計的款式，錶徑由32至35毫米均有提供。Air系列還包羅Air-Lion，Air-Giant同Air-Tiger，不過到60年代末已停產，只得AIR-KING繼續做它的空中霸王。
同年，另一套名作《手足情未了（Rainman）》，靚佬湯亦都戴上黃金勞力士的DAY-DATE，原來靚佬湯都係勞力士的忠粉。無獨有偶，今年勞力士都為這兩個系列推出新一代款式。
除此之外，靚佬湯同勞力士另一熒幕上重大意義畫面，不得不提1986年的《金錢本色（The Color of Money）》，眾所周知，保羅紐曼（Paul Newman）對勞力士影響力有幾大，保羅是60年代的潮界男神，其時更經常戴Daytona出席活動，令勞力士逆轉。其中一枚由他戴過的Daytona，於2017年拍賣會上以破紀錄1千7百多萬美元（約1億3千萬港元）成交。
咁這幕又有幾特別呢？ 《壯志凌雲》成為1986年美國票房收入最高的電影，《金》亦同年上映，此戲有種電影界男神「由保羅紐曼到湯告魯斯」的交接儀式，往後靚佬湯亦不負所望，成為風靡全球的荷里活電影巨星呢！
撰文 : 黃鑑江