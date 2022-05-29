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獨行俠特別鍾情飛行錶　靚佬湯原來是勞力士忠粉

10:42 2022/05/29

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由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《壯志凌雲：獨行俠（Top Gun：Marverick》憑著懷舊情懷加視覺官能刺激畫面，首周票房超過1億美元，打破靚佬湯多年來電影上映首周紀錄，算係為今年7月就60歲的靚佬湯送上最好的生日禮物！

2020年拍竣的《壯志凌雲：獨行俠》，左手戴上的是Porsche Design的 Chronograph 計時錶Black PVD版，跟差不30多年前的一樣，認真長情。（圖片：派拉蒙影業）

此戲難得之處，靚佬湯沒有跟前妻妮高潔曼（Nicole Kidman）和同期麥當娜（Madonna）在皮膚保養方面力臻完美到笑都無紋的情況出現，原來他也非常長情，事隔30多年，無論拍攝《壯志凌雲（Top Gun》或續集，湯告魯斯所戴的仍然是黑色PVD Porsche Design Chronograph ORFINA 7176S。

1986年《壯志凌雲》戴Porsche Design的 Orfina Chronograph。（圖片：派拉蒙影業）

畫面注意，此乃《壯志凌雲》 1986版末段一幕，靚佬湯意外地戴了勞力士的黑水鬼Submariner 。（圖片：派拉蒙影業）

不知道是否「飛行」特別旺自己，又或1994年早已考獲私人飛行執照，咁多年來靚佬湯在不少其主演的電影，都會挑選「飛行錶」款式，好似在2001年《魂斷情外天》IWC的 Pilot Mark XV腕錶和1988年的《花心情聖（Cocktail）》中，他的戴的正是勞力士的飛行系列AIR-KING。

《花心情聖》中靚佬湯飾演一名初出茅廬大學生，以為可以在紐約商界大展拳腳，戴Air-King應該有些意思吧？（圖片：洲立影業）

AIR-KING專業腕錶系列：錶徑34毫米，精鋼錶殼，啞光銀錶面，3點鐘位置標設有日期窗口，搭載自家製1520自動上鏈機芯，動力儲存70小時，精鋼3格鏈節錶帶，防水約100米。（約$30,000-$60,000）

值得一提AIR-KING屬於Air系列，由勞力士創辦人Hans Wilsdorf 向英國皇家空軍飛行員致敬而設計的款式，錶徑由32至35毫米均有提供。Air系列還包羅Air-Lion，Air-Giant同Air-Tiger，不過到60年代末已停產，只得AIR-KING繼續做它的空中霸王。

AIR-KING專業腕錶系列：錶徑40毫米，精鋼錶殼，黑色錶面，3、6及9點鐘位置標示特大的阿拉伯數字，搭載自家製3230自動上鏈機芯，動力儲存70小時，精鋼3格鏈節錶帶，防水約100米。（$57,400）

同年，另一套名作《手足情未了（Rainman）》，靚佬湯亦都戴上黃金勞力士的DAY-DATE，原來靚佬湯都係勞力士的忠粉。無獨有偶，今年勞力士都為這兩個系列推出新一代款式。

雖然在《手足情未了》戲中父親把所有遺產都留給了由德斯汀荷夫曼主演的阿哥Raymond，只留下一架車和玫瑰園給湯告魯斯，不過他應該還有手上這枚金撈DAY-DATE。（圖片：MGM））

DAY-DATE系列腕錶：錶徑36毫米，黃金錶殼錶面，3、12點鐘位置標示日期、星期，搭載5055石英機芯，黃金3格鏈節錶帶。（$60,000-$110,000）

DAY-DATE系列腕錶：錶徑40毫米，鉑金錶殼，三角坑紋錶圈，冰藍色錶面，3、12點鐘位置標示日期、星期，搭載自家製3255自動上鏈機芯，動力儲存70小時，鉑金元首型3格拱形鏈節錶帶，防水100米。（價格待定）

除此之外，靚佬湯同勞力士另一熒幕上重大意義畫面，不得不提1986年的《金錢本色（The Color of Money）》，眾所周知，保羅紐曼（Paul Newman）對勞力士影響力有幾大，保羅是60年代的潮界男神，其時更經常戴Daytona出席活動，令勞力士逆轉。其中一枚由他戴過的Daytona，於2017年拍賣會上以破紀錄1千7百多萬美元（約1億3千萬港元）成交。

由馬田史高西斯執導的《金錢本色》，靚佬湯由Paul Newman手上感受精鋼DATEJUST手感，雖然不算戴上，但呢個「交棒」都好重要吧？（圖片：迪士尼影片）

咁這幕又有幾特別呢？ 《壯志凌雲》成為1986年美國票房收入最高的電影，《金》亦同年上映，此戲有種電影界男神「由保羅紐曼到湯告魯斯」的交接儀式，往後靚佬湯亦不負所望，成為風靡全球的荷里活電影巨星呢！

撰文 : 黃鑑江

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