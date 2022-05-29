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【推動ESG】建構可持續綠色都市　由社區教育、智能物業管理方案入手

14:00 2022/05/29

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在物業管理領域加入環境、社會及企業管治（ESG）元素，推動可持續綠色都市概念，已為大勢所趨。

置富產業信託（00778）行政總裁趙宇認為，推動ESG與社區息息相關，故2011年起發展旗下16個私人住宅屋苑物業（置富Malls）品牌至今，一直為供應商、承包商、租戶等發放指引，以及部署智能物業管理平台等，透過科技提高能源效益。

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綠色租賃條款 為租戶訂指引

管治方面，隨着市場陸續發放有關ESG的指標及指引，變得更透明及規範化，該企為了更有效調配資源，同時教育員工推動變革，近年特設可持續發展委員會。趙宇表示：

該可持續發展委員會涉及兩大層面：董事會成員，以及物業管理、財務、工程等範疇的員工，方便跨領域合作。

董事會成員負責制定守則、行動計劃及目標，並讓各範疇員工配合執行。

制定ESG方向時，她指該企不僅由內部團隊開始作安排，還需要為身邊持份者提供行為操守指引（見表），例如與租戶簽訂綠色租賃條款，令整體行動更清晰。另安排工作組支援租戶，包括分析能源使用情況，提出改善建議。

趙宇又指出，除靠人力配合外，也需要採納科技管理方案推動。舉例指，該企早已部署雲端自動化物業管理解決方案，結合物聯網（IoT）技術，協助統一收集及監測物業數據，以提高能源效益及調節空氣質素。據悉，方案將分階段進行，首階段已耗資近2,000萬元，預計今年上半年覆蓋物業組合中69%的樓面。

商場優惠 鼓勵社區參與回收

在社區環境及空間方面，團隊會夥拍NGO舉辦活動，以更有趣方式來增加社區互動。然而，在疫情新常態下，她坦言屢次面對新一波疫情，團隊原已籌備舉辦的實體活動往往被迫取消。因此：

團隊需改以更具創意的方式，例如結合綫上推廣及綫下「無接觸」活動。

疫情前置富Malls會夥拍不同的NGO，平均每年舉辦超過110場、為期共約190天NGO活動。為免在疫情期間放慢腳步，該企2020年6月推出自家應用程式（App）後，亦配合平台構思新方案。她舉例指：

去年8個置富Malls舉辦玻璃容器收集大行動，利用該App及社交平台同步推廣，配合優惠如置富Malls購物券，吸引居民參與。

結果回收了3,000個玻璃容器，升級再造成一幅12.5米乘2.2米的環保玻璃特色牆，並設置於置富都會翻新後的美食廣場內。

旗艦商場 增綠色走廊太陽能板

該企早前投入3億港元資本開支，在+WOO嘉湖旗艦商場增加綠色走廊、家庭及母乳友好等共融設施。商場天台亦會安裝逾140塊太陽能板，預期年底竣工之時，置富旗下物業安裝的太陽能板將超過1,000塊，進一步推動再生能源部署。

記者：張寶燕

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