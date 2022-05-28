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有賺即走　3年購馬鞍山臨海私樓　帳面賺59萬

股樓投資 18:21 2022/05/28

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雖然樓價止跌回升，但美國已開始加息，或影響市民置業信心，有業主趁三年的禁售期剛過，即沽貨套現，現賬面獲利59萬元，但扣除買賣佣金、稅款等雜費後，料僅微賺離場。

世紀21奇豐物業錦豐分行助理區域營業董事黎健峯表示，馬鞍山觀瀾雅軒4座中層F室，實用面積605平方呎，兩房兩廳間隔，座向西北，望海景，原叫價938萬元，終減價3萬元，以935萬元易手，實用呎價約15,455元。

資料顯示，原業主於2019年4月以876萬元購入上址，持貨3年，現賬面獲利59萬元，單位期內升值約7%。

【有相睇】盈翠半島「樓王」單位低市價沽　放盤逾一年劈價130萬　換樓客開心執平貨【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 觀瀾雅軒 馬鞍山 世紀21

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