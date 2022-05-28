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【大行報告】大摩降內房今明兩年盈利預測 行業仍存四大風險 調整14隻內房股目標價

股樓投資 19:06 2022/05/28

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大摩發表研究報告指，將內房股今﹑明年兩年盈利預測平均下調15及17%，以反映收入及毛利率下跌。該行指，所覆蓋的內房中有19家已公布經審計業績，反映利潤率進一步受壓下業績表現疲軟，但由於2020年基數較低，去年收入平均增長13%。

同場加映﹕【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

該行指出，今年房地產行業仍面臨四大風險，包括銷售持續疲軟、非國有開發商的流動性風險、土地市場大幅下滑，以及疫情增加樓市的不確定性。該行估計，當局或會繼續使用寬鬆政策來降低系統性風險，包括繼續實行「一城一策」降低支付首期比例﹑房貸利率等，監管放寬信貸政策，但力度和時機非常關鍵。

大摩予內房股最新投資評級及目標價：

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大摩預期，內房股價可能會在短期內維持區間波動，將華潤置地（01109）及中國海外（00688）列為首選股，認為其資產負債表穩健，銷售及盈利前景亦較同業優勝，給予「增持」評級。

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記者：郭秀慧

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增持 港股 地產 目標價 華潤置地（01109） 中國海外 大行報告

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