【中概股季績】 拼多多首季扭虧為盈 轉賺26億人幣 股價勁升15%

內地爆發疫情，刺激市民網購需求，電商平台拼多多（美﹕PDD）季績造好，首季營收及盈利均超市場預期，刺激股價急升，一度高見48.37美元，最多升15.4%，收報48.3美元，仍升15.2%。

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拼多多公布，截至今年3月底止，首季收入按年升7.3%至237.9億元（人民幣，下同），較市場預期206.1億元為佳；淨利潤26億元，去年同期淨虧損29.1億元，若按非公認會計準則計算，純利為42億元，去年同期虧損為18.9億元。集團指，第一季度平均月活躍用戶數為7.5億，同比增長4%。

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集團指，收入上升主要受惠在綫營銷服務和交易服務的收入增長，惟部分遭商品銷售收入減少而抵消。按業務劃分，在綫營銷服務及其他貢獻收入181.6億元，按年增加29%；交易服務收入按年增加91%，錄得55.9億元。商品銷售收入卻按年跌99%，錄得4,390萬元。

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記者：郭秀慧