  • 29°C
香港時間 : 2022528日 (六) 19:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中概股季績】 拼多多首季扭虧為盈 轉賺26億人幣 股價勁升15%

股樓投資 18:22 2022/05/28

分享：

分享：

內地爆發疫情，刺激市民網購需求，電商平台拼多多（美﹕PDD）季績造好，首季營收及盈利均超市場預期，刺激股價急升，一度高見48.37美元，最多升15.4%，收報48.3美元，仍升15.2%。

同場加映﹕【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

拼多多公布，截至今年3月底止，首季收入按年升7.3%至237.9億元（人民幣，下同），較市場預期206.1億元為佳；淨利潤26億元，去年同期淨虧損29.1億元，若按非公認會計準則計算，純利為42億元，去年同期虧損為18.9億元。集團指，第一季度平均月活躍用戶數為7.5億，同比增長4%。

【大行報告】 小米績後多間大行下調目標價 麥格理「劈價」至8.4元 料未來數季收入疲弱【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

集團指，收入上升主要受惠在綫營銷服務和交易服務的收入增長，惟部分遭商品銷售收入減少而抵消。按業務劃分，在綫營銷服務及其他貢獻收入181.6億元，按年增加29%；交易服務收入按年增加91%，錄得55.9億元。商品銷售收入卻按年跌99%，錄得4,390萬元。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
網購平台 美股 中國概念股 疫情 營收 純利

上一篇文章

【大行報告】大摩降內房今明兩年盈利預測 行業仍存四大風險 調整14隻內房股目標價

下一篇文章

有賺即走　3年購馬鞍山臨海私樓　帳面賺59萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

保誠委任宏利亞洲區負責人 為集團新CEO
保誠委任宏利亞洲區負責人 為集團新CEO
【C.E.O.財策（保險）精英】宏利高級分組經理吳嘉珊　商道酬信　人道酬誠　業道酬精　與團隊共同綻放
【C.E.O.財策（保險）精英】宏利高級分組經理吳嘉珊　商道酬信　人道酬誠　業道酬精　與團隊共同綻放
欲透過債劵建立多元分散投資組合？ 中國國債屬理想之選
欲透過債劵建立多元分散投資組合？ 中國國債屬理想之選
【元宇宙】電訊盈科及香港電訊進駐The Sandbox 宣傳片尾有彩蛋 暗示MIRROR元宇宙開演唱會？
【元宇宙】電訊盈科及香港電訊進駐The Sandbox 宣傳片尾有彩蛋 暗示MIRROR元宇宙開演唱會？
【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
與時並進的大師　ZENITH
與時並進的大師　ZENITH
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款