去年買納米樓收租　月收10000租　享2.8厘租金回報

股市持續波動，所以有人情願買樓收租。近期，深水埗弦雅一個開放式單位錄得租賃成交，業主去年入市，現享2.8厘租金回報。

中原地產歐陽振邦表示，弦雅中層E室，實用面積214平方呎，開放式間隔，座向西南方，望市景，新近以10,000元租出，折合實用呎租47元。

歐陽振邦指，上址業主於2021年1月以422.62萬元購入單位，以月租10,000元計，現享2.8厘租金回報，回報不俗。

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