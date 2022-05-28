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【2022焦點新盤】將軍澳新盤陸續出場　日出康城11期料短期登場

股樓投資 16:58 2022/05/28

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發展商加快推盤，多個大型新盤排隊登場，其中將軍澳日出康城11期Villa Garda將於下周一（30日）公布最新部署。發展商早前透露，項目最快於今年上半年推出，即樓盤有望6月登場。

日出康城11期由信和置業（00083）、嘉華國際（00173）、招商局置地（00978）合作發展，提供約1,880伙單位，分三期發展，預期率先推出項目B期，涉及592伙，預計落成日期為2024年10月底。

地政總署資料顯示，日出康城11期項目命名為Villa Garda。項目地皮由上述3家發展商於2019年投得，據悉補地價金額為30.549億元，每平方呎補地價約3,194元，曾為整個日出康城項目最高。

【有相睇】盈翠半島「樓王」單位低市價沽　放盤逾一年劈價130萬　換樓客開心執平貨【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

Villa Garda III Villa Garda II Villa Garda I 私人屋苑 日出康城 信和置業（00083） 嘉華國際（00173） 招商局置地（00978）

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