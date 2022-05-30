【保險監管】保監局新主席姚建華上場　擬研究調整車保退保通知期規定

▲ 保監局新主席姚建華（左）擬研究調整車保退保通知期規定，身旁為保監局行政總監張雲正。

去年底接任保監局主席的姚建華上任半年，他與保監局行政總監張雲正均表示，泰加事件後會與業界商討，是否有需要調整車保退保通知期，另該局正研究上調全港保險的保費徵費上限。

前的士保險龍頭泰加去年底突宣佈退出的士保險市場，僅給予7天通知期受保的士車主。事件一度引發路面的士荒憂慮，因倘涉事數千輛的士之車主，未能及時於通知期屆滿前找到另一保險公司承保，有關的士將無法在路面繼續行駛。事件最後在保監局協調下未有對的士業界引起嚴重影響，但7天退保通知期的做法卻引來詬病。

張雲正指，汽車保險退保通知期最少只需7天之做法，是香港保險業聯會訂出的行業條款，條款原先是為了便利車主換車時，新舊車輛保單重疊期不會太長，以免車主承受雙重保費開支。但為了平衡各方利益，保監局會與業界商討是否有需要延長車保最短退保通知期。事實上，目前不少保險公司的車保退保通知期有30天，較保聯所訂下的7天要求為長。

保費徵費上限多年前制定不再適合

去年底接任保監局主席的姚建華表示，保費徵費是保監局目前收入來源之一，現時本港保費徵費相當於保費0.1%，惟長期保險的保費徵費上限設於100元，一般保險保費徵費上限也僅定於5,000元。姚建華解釋，現時保費徵費比率雖合理，但現有徵費上限多年前制訂，水平已不再適合，也限制了保監局收入。

張雲正稱該局正收集徵費數據，以檢視是否有需要對保費徵費作檢討。他認為，應從可持續性、可運作性及公平性3方面研究，具體問題包括個別保單所涉及的保費徵費之行政費是否高於徵費本身、對於過度小額的保費是否仍要徵費等。張雲正續指，不急於檢討保費徵費，因保監局不存在結構性赤字問題，當局寧願用更多時間收集有關數據作研究，對此暫未有時間表。

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記者：余倩敏