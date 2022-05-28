【帶你睇盤】鄰近葵芳站　收租自住皆宜　高層兩房首期58萬

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【加息周期】美加息步伐提速 前財長薩默斯：聯儲局終於採取適當政策
葵涌區有不少細價屋苑，加上鄰近港鐵站，向來受上車客歡迎。今次利嘉閣地產介紹的樓盤為葵芳閣2座高層H室，實用面積415平方呎，兩房間隔，現叫價580萬元。
由於單位可受惠按保計劃，最高可承造九成按揭，換言之，首期僅58萬元，若分30年還，利率2.5厘計，壓力測試下的最低每月入息要求為49,398元。
單位相片
|放盤單位
|葵芳閣2座高層H室（物業編號：BD52447025）
|實用面積
|415平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|580萬元
|賣點
|葵芳站旁、企理兩房
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢