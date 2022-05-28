【帶你睇盤】鄰近葵芳站　收租自住皆宜　高層兩房首期58萬

葵涌區有不少細價屋苑，加上鄰近港鐵站，向來受上車客歡迎。今次利嘉閣地產介紹的樓盤為葵芳閣2座高層H室，實用面積415平方呎，兩房間隔，現叫價580萬元。

由於單位可受惠按保計劃，最高可承造九成按揭，換言之，首期僅58萬元，若分30年還，利率2.5厘計，壓力測試下的最低每月入息要求為49,398元。

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放盤單位 葵芳閣2座高層H室（物業編號：BD52447025） 實用面積 415平方呎 間隔 兩房 叫價 580萬元 賣點 葵芳站旁、企理兩房

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