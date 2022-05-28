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【帶你睇盤】鄰近葵芳站　收租自住皆宜　高層兩房首期58萬

股樓投資 15:42 2022/05/28

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葵涌區有不少細價屋苑，加上鄰近港鐵站，向來受上車客歡迎。今次利嘉閣地產介紹的樓盤為葵芳閣2座高層H室，實用面積415平方呎，兩房間隔，現叫價580萬元。

由於單位可受惠按保計劃，最高可承造九成按揭，換言之，首期僅58萬元，若分30年還，利率2.5厘計，壓力測試下的最低每月入息要求為49,398元。

單位相片

    點擊圖片放大
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放盤單位 葵芳閣2座高層H室（物業編號：BD52447025） 
實用面積 415平方呎
間隔 兩房
叫價 580萬元
賣點 葵芳站旁、企理兩房

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3LWhM2j

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。 

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撰文 : 黃卓賢

居屋 屏欣苑 天水圍 祥益地產

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