【文字變圖AI】Google Brain公布新AI製圖工具　創造多款天馬行空動物圖片

利用電腦視覺模型（Computer vision）可以執行模仿人類能力的工作，有不少科企藉此研發自家文本生成圖像人工智能（AI），打造出一個又一個「AI畢加索」。Google旗下AI實驗室Google Brain近日公布一款新文本生成圖像AI工具「Imagen」的成果，較現有的AI工具更進一步提升逼真度和語言理解能力，能產生寫實，甚至突破人類想像力的圖像。

由科技狂人Elon Musk創辦的非牟利AI組織OpenAI，早前亦已研發文本生成圖像AI工具DALL·E 2，不過「Imagen」亦似乎比起DALL·E 2有截然不同的風格：

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Google Brain透露，Imagen引入了DrawBench圖像模型基準測試，以更全面、更深入地評估。藉DrawBench，該團隊比較了Imagen與VQ-GAN+CLIP、Latent Diffusion Models和DALL-E 2等其他同類工具。結果發現，Imagen在圖像─文本對齊及圖像逼真度方面，較其他工具的偏好率均高達50%。

例如涉及到多個物件、多種顏色的文本提示時，Imagen所生成的圖像會比DALL-E 2更準確，DALL-E 2較容易混淆：

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事實上，除了比較技術的準確度，Imagen這類文本生成圖像的AI研究背後，還面臨著一些爭議，以及存有被誤用的潛在風險。

過濾色情圖像、種族主義攻擊言論

為了去除不當內容如色情圖像或有害言論，Google Brain亦對訓練數據進行過濾對比，包括「LAION-400M」數據集。數據中包括網路上常見的不當內容，包括色情圖像、種族主義攻擊言論、負面社會刻板印象等。

Google又表示，在沒有進一步的安全措施，不會將Imagen發布給大眾使用。因此Google在未來的工作，將探討採用更可靠的外部化框架，並將各類潛在風險最小化。

其他Imagen文本生成圖像例子：

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責任編輯：張寶燕

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