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【互聯網裁員潮】一文看清中資互聯網公司裁員消息　背後緣由是什麼？

股市 10:24 2022/05/29

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一文看清中資互聯網公司裁員消息

近期中資互聯網企業相繼傳出裁員消息，包括騰訊 （00700） 、京東 （09618） 、嗶哩嗶哩 （09626） 、微博 （09898） 、愛奇藝（美：IQ）等，公司普遍回應屬正常業務或架構優化調整。事實上，自去年下半年起，互聯網企業人員「優化」消息已不絕於耳，行業在監管重錘出擊後，過去的盈利模式不再，業績面臨壓力，而在近期互聯網公司的業績上已逐步反映。

騰訊總裁劉熾平此前提到，目前互聯網行業正在遭遇結構性挑戰和改變，騰訊也在主動進行調整，尤其是對營銷成本，運營成本和人力成本的優化，騰訊對虧損業務進行了成本優化的動作。

總括而言，中國對互聯網行業的監管促使企業改變思路，尋求更可持續發展的經營。同時，互聯網公司所享受的人口紅利期基本結束，用戶增長或接近天花板，而且，疫情拖累及中國經濟下行壓力下，科企也要開源節流，減省成本，各方因素驅使科企進入調整期或轉型，料完成調整仍需一段時間，不排除各公司續不時傳出「優化」消息。

為方便讀者了解互聯網行業的調整動向，本報以一文形式，綜合各大互聯網企業的裁員消息。

騰訊

騰訊旗下據報多個部門進行調整，除了騰訊體育裁員三分之一，另一輪的裁員還涉及多個事業群，包括近年互聯網新戰場雲業務，以及作為騰訊王牌的遊戲業務。當中遊戲部門據報此輪裁員的比例大概在10%左右。

詳情看【下一頁】

騰訊體育裁員詳情，看【下一頁】

虎牙、鬥魚

內地遊戲直播平台、騰訊 （00700） 同系的虎牙（美：HUYA）及鬥魚（美：DOYU）據報進行大規模裁員，當中傳虎牙的國際化業務裁員比例高達70%，國內業務團隊裁員20%。另外，傳鬥魚整體裁員30%，公司表示是正常人員優化調整。

詳情看【下一頁】

阿里巴巴

阿里巴巴 （09988） 旗下科研部門「達摩院」據報會裁員三分之一員工。

詳情看【下一頁】

京東

京東於3月傳出裁員，主要涉及的是旗下零售、物流、健康業務和京喜事業群，當中「社區團購」京喜事業群成為公司裁員行動的重災區，比例在10%到15%左右，最多估計影響600人。

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「B站」嗶哩嗶哩

視頻內容平台嗶哩嗶哩Bilibili據報重點於遊戲業務裁員，裁員比例達20%至30%，而個別項目的裁員比例達70%。此輪裁員主因盈利狀況未能達到預期。

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知乎

在線問答社區知乎 （02390） 據報啟動新一輪裁員，規模約20%至30%，涉及技術、商業化、教育和社區等多項業務。

詳情看【下一頁】

小紅書

內地社交電商及平台小紅書正進行整體性裁員，被裁員工比例約佔20%。小紅書其後回應指，只是正常的人員汰換，因績效不及格的員工佔比僅得10%左右。

詳情看【下一頁】

微博

微博於今年2月傳出大規模裁員，甚至部分員工被要求主動離職。微博相關負責人回應表示，公司多個核心重點業務的招聘一直在正常推進，不存在裁員一說，但為加強優勢領域和業務聚焦，對部分組織進行調整。

詳情看【下一頁】

百度

百度 （09888） 去年底傳出旗下移動生態事業群組（MEG）遊戲部門裁員300多人裁撤，且遊戲業務疑似全軍覆沒，直播業務被裁員90%。

最新調整詳情，看【下一頁】

快手

內地短片社交平台快手 （01024） 去年底傳出裁員，完成北京、上海、廣州和深圳的商業化團隊轉型，部分業務線將被取消。

詳情看【下一頁】

愛奇藝

中國影音平台愛奇藝去年底傳出裁員20%到40%，部分部門幾乎全員被裁，裁員比例達20%到40%之間，範圍波及遊戲部門、用戶產品部門、愛奇藝「隨刻」等。

詳情看【下一頁】

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